Бійці 46-ї бригади ДШВ відбили масований штурм окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

У смузі відповідальності 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ окупанти здійснили чергову спробу масованого штурму з використанням броньованої техніки на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки злагодженій роботі інженерів, артилеристів та підрозділів безпілотних систем ворожий штурм було відбито.

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Подільські десантники "палко зустріли" непроханих гостей.

У ході бою знищено 2 ворожі танкові машини, 2 ББМ та 3 "Буханки".

Крім того, ліквідовано 59 окупантів, ще 6 отримали поранення.

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"Наша робота триває. 46-а окрема аеромобільна бригада й надалі буде знищувати противника, який намагається просунутися вперед, і робити все необхідне, щоб штурми закінчувалися для нього лише провалом та втратами", - коментують бійці ДШВ під оприлюдненим відео.

Раніше повідомлялося, що РФ намагається проникнути в Дронівку малими групами та обійти позиції ЗСУ дорогою Сіверськ-Закітне.

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