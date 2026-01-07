Ворог накопичує ресурси у Серебрянському лісі та хоче обійти Дронівку, - 81 оаембр
Ворог намагається накопичити ресурси у Серебрянському лісі. Ситуація навколо Дронівки залишається напруженою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади.
Обстановка у смузі відповідальності
Як зазначається, х початку року росіяни активізували роботу із накопичення ресурсів у Серебрянському лісі. Таким чином, противник намагається підвищити забезпечення своїх передових позицій, які планують малими групами обійти Дронівку.
"Кінцевою метою противника є встановлення повного контролю над населеним пунктом Дронівка та просування у бік Платонівки та Закітного. У разі окупації даних населених пунктів та з урахуванням складного рельєфу місцевості, ворог зможе безперешкодно налаштовувати логістичне забезпечення вздовж річки Сіверський Донець. Таким чином, це загрожує просуванню у бік Лиману та Слов’янська", - йдеться у повідомленні.
Удари по ворогу
Щоб залишити передові позиції ворога без забезпечення, оператори дронів батальйону безпілотних систем "Апачі" 81 оаембр 7 корпусу ШР ДШВ цілеспрямовано знищують у Серебрянському лісі накопичення транспорту та живої сили противника.
Лише за останню добу силами ББпС "Апачі" було знищено/ліквідовано:
- жива сила - 2;
- баггі – 2;
- квадроцикл - 1;
- мотоцикл – 4;
- укриття – 5
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що росіяни щоденно пробують форсувати Сіверський Донець: ситуація біля Дронівки під контролем ЗСУ.
- 81-ша бригада б’є дронами по окупантах, які намагаються форсувати річку Сіверський Донець.
- За даними 7 корпусу ДШВ, надскладна ситуація біля Сіверська, бої за Серебрянку тривають.
- РФ намагається проникнути в Дронівку малими групами та обійти позиції ЗСУ дорогою Сіверськ-Закітне.
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