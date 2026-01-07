РУС
Бои около Серебрянского лесничества
481

Враг накапливает ресурсы в Серебрянском лесу и хочет обойти Дроновку, - 81 оаембр

лес, серебрянский

Враг пытается накопить ресурсы в Серебрянском лесу. Ситуация вокруг Дроновки остается напряженной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.

Обстановка в зоне ответственности

Как отмечается, с начала года россияне активизировали работу по накоплению ресурсов в Серебрянском лесу. Таким образом, противник пытается повысить обеспечение своих передовых позиций, которые планируют небольшими группами обойти Дроновку.

"Конечной целью противника является установление полного контроля над населенным пунктом Дроновка и продвижение в сторону Платоновки и Закитного. В случае оккупации данных населенных пунктов и с учетом сложного рельефа местности, враг сможет беспрепятственно наладить логистическое обеспечение вдоль реки Северский Донец. Таким образом, это угрожает продвижению в сторону Лимана и Славянска", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ситуация в Дроновке сложная, но полностью контролируется, - ГВ "Схід"

Удары по врагу

Чтобы оставить передовые позиции врага без обеспечения, операторы дронов батальона беспилотных систем "Апачи" 81 оаембр 7 корпуса ШР ДШВ целенаправленно уничтожают в Серебрянском лесу скопления транспорта и живой силы противника.

Только за последние сутки силами ББпС "Апачи" было уничтожено/ликвидировано:

  • живая сила - 2;
  • багги – 2;
  • квадроцикл - 1;
  • мотоцикл – 4;
  • укрытия – 5

Читайте также: РФ применяет штурмы и дроны на Лиманском направлении, Украина сдерживает наступление, - 3-й АК

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что россияне ежедневно пытаются форсировать Северский Донец: ситуация у Дроновки под контролем ВСУ.
  • 81-я бригада бьет дронами по оккупантам, которые пытаются форсировать реку Северский Донец.
  • По данным 7 корпуса ДШВ, сложная ситуация возле Северска, бои за Серебрянку продолжаются.
  • РФ пытается проникнуть в Дроновку небольшими группами и обойти позиции ВСУ по дороге Сиверск-Закитное.

Читайте также: На Лиманском направлении враг пытается обойти украинские позиции, но там большая "серая зона", - Трегубов

81 отдельная аэромобильная бригада (84) ДШВ Десантно-штурмовые войска (308) Дроновка (14) Серебрянка (13) Лиман (170)
