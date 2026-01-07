Враг накапливает ресурсы в Серебрянском лесу и хочет обойти Дроновку, - 81 оаембр

Враг пытается накопить ресурсы в Серебрянском лесу. Ситуация вокруг Дроновки остается напряженной.

Обстановка в зоне ответственности

Как отмечается, с начала года россияне активизировали работу по накоплению ресурсов в Серебрянском лесу. Таким образом, противник пытается повысить обеспечение своих передовых позиций, которые планируют небольшими группами обойти Дроновку.

"Конечной целью противника является установление полного контроля над населенным пунктом Дроновка и продвижение в сторону Платоновки и Закитного. В случае оккупации данных населенных пунктов и с учетом сложного рельефа местности, враг сможет беспрепятственно наладить логистическое обеспечение вдоль реки Северский Донец. Таким образом, это угрожает продвижению в сторону Лимана и Славянска", - говорится в сообщении.

Удары по врагу

Чтобы оставить передовые позиции врага без обеспечения, операторы дронов батальона беспилотных систем "Апачи" 81 оаембр 7 корпуса ШР ДШВ целенаправленно уничтожают в Серебрянском лесу скопления транспорта и живой силы противника.

Только за последние сутки силами ББпС "Апачи" было уничтожено/ликвидировано:

живая сила - 2;

багги – 2;

квадроцикл - 1;

мотоцикл – 4;

укрытия – 5

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне ежедневно пытаются форсировать Северский Донец: ситуация у Дроновки под контролем ВСУ.

81-я бригада бьет дронами по оккупантам, которые пытаются форсировать реку Северский Донец.

По данным 7 корпуса ДШВ, сложная ситуация возле Северска, бои за Серебрянку продолжаются.

РФ пытается проникнуть в Дроновку небольшими группами и обойти позиции ВСУ по дороге Сиверск-Закитное.

