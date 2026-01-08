Північна частина Покровська під контролем ЗСУ, зупиняємо ворога у Мирнограді, - Сирський
Українські захисники докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога на Покровському напрямку.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Покровськ
За його словами на Покровському напрямку найскладніша оперативна обстановка –– щодня відбувається близько пів сотні бойових зіткнень.
Головнокомандувач ЗСУ працював у військових частинах, які виконують бойові завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
ЗСУ продовжують активну оборону
- За його словами, ворог намагається збільшувати тиск на оборонні позиції, перекидає додаткові резерви та шукає можливості для просування, зокрема через інфільтраційні дії й постійні штурми.
"Наші війська докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога та знищити його особовий склад і техніку. Північна частина Покровська під нашим контролем. Зупиняємо ворога в Мирнограді. Ведемо активну оборону", - зауважив Сирський.
За результатами доповідей із місць Сирський уточнив завдання для командирів армійських корпусів і бригад. Він також визначив низку конкретних заходів для посилення стійкості оборони та забезпечення стабільної роботи ключових логістичних маршрутів, від яких залежить постачання боєприпасів і підкріплень.
Бойові спроможності
Окремо головнокомандувач наголосив, що пріоритетом залишається збереження бойових спроможностей підрозділів і життя українських військових.
"Бої на цьому напрямку вирізняються високою динамікою та інтенсивністю, однак українські воїни діють рішуче та професійно, демонструючи силу, витримку, злагодженість", - додав Сирський.
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