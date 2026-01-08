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Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
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Північна частина Покровська під контролем ЗСУ, зупиняємо ворога у Мирнограді, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Українські захисники докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога на Покровському напрямку.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Покровськ

За його словами на Покровському напрямку найскладніша оперативна обстановка –– щодня відбувається близько пів сотні бойових зіткнень.

Головнокомандувач ЗСУ працював у військових частинах, які виконують бойові завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

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ЗСУ продовжують активну оборону

  • За його словами, ворог намагається збільшувати тиск на оборонні позиції, перекидає додаткові резерви та шукає можливості для просування, зокрема через інфільтраційні дії й постійні штурми.

"Наші війська докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога та знищити його особовий склад і техніку. Північна частина Покровська під нашим контролем. Зупиняємо ворога в Мирнограді. Ведемо активну оборону", - зауважив Сирський.

За результатами доповідей із місць Сирський уточнив завдання для командирів армійських корпусів і бригад. Він також визначив низку конкретних заходів для посилення стійкості оборони та забезпечення стабільної роботи ключових логістичних маршрутів, від яких залежить постачання боєприпасів і підкріплень.

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Бойові спроможності

Окремо головнокомандувач наголосив, що пріоритетом залишається збереження бойових спроможностей підрозділів і життя українських військових.

"Бої на цьому напрямку вирізняються високою динамікою та інтенсивністю, однак українські воїни діють рішуче та професійно, демонструючи силу, витримку, злагодженість", - додав Сирський.

Автор: 

Сирський Олександр (1029) Покровськ (1363) Мирноград (279)
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