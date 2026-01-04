Украинские войска удерживают оборону Родинского, контроль над ключевыми позициями сохранен, - "Азов". ВИДЕО
Оборона Родинского в Покровском районе Донецкой области продолжается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 1-гокорпуса НГУ "Азов".
РФ снова лжет об "успехах"
Как отмечается, российская пропаганда продолжает распространять ложные заявления о ситуации на линии фронта в районе г. Родинское. Монтированные материалы и манипулятивные сообщения используются противником для создания ложного представления о якобы захвате населенного пункта.
Что на самом деле происходит?
Как отмечают в "Азове", по состоянию на 4 января 2026 года силы 14 бригады "Червона Калина" совместно с 20 бригадой "Любарт" 1 корпуса НГУ "Азов" и 132 отдельным разведывательным батальоном Десантно-штурмовых войск удерживают оборону в пределах населенного пункта и на его подступах.
"Контроль над ключевыми позициями сохраняется. Враг несет значительные потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее в "Азове" заявляли, что Родинское под контролем Сил обороны. Оккупанты, просочившиеся в город, уничтожаются.
- Также отмечалось, что за город идут бои.
- По данным УВ "Восток", ситуация в Родинском сложная, продолжаются бои за город.
