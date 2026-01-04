РУС
Украинские войска удерживают оборону Родинского, контроль над ключевыми позициями сохранен, - "Азов". ВИДЕО

Оборона Родинского в Покровском районе Донецкой области продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 1-гокорпуса НГУ "Азов".

РФ снова лжет об "успехах"

Как отмечается, российская пропаганда продолжает распространять ложные заявления о ситуации на линии фронта в районе г. Родинское. Монтированные материалы и манипулятивные сообщения используются противником для создания ложного представления о якобы захвате населенного пункта.

Что на самом деле происходит?

Как отмечают в "Азове", по состоянию на 4 января 2026 года силы 14 бригады "Червона Калина" совместно с 20 бригадой "Любарт" 1 корпуса НГУ "Азов" и 132 отдельным разведывательным батальоном Десантно-штурмовых войск удерживают оборону в пределах населенного пункта и на его подступах.

"Контроль над ключевыми позициями сохраняется. Враг несет значительные потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
04.01.2026 12:40 Ответить
Дякуємо Захисникам Украни та підтримуймо їх, як можемо!!
‼️🇺🇦🇪🇺❤️💯⚔️💪✊👏✌️🤝👍🫡❤️🇪🇺🇺🇦‼️
04.01.2026 12:41 Ответить
 
 