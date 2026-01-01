Логистика возле Мирнограда остается затрудненной, - ГВ "Схід"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 67 российских штурмов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Как отмечается, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

Обстановка на Покровском направлении

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Филия, Гришино и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Кучеров Яр, Белицкое, Новоподгородное, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка.

Вчера на этом направлении обезврежено 84 оккупанта, из которых 53 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили 15 единиц автомобильного транспорта, 26 беспилотных летательных аппаратов, семь единиц специальной техники, два квадроцикла, также поразили одну артиллерийскую систему, три единицы автомобильной техники, один квадроцикл, две единицы специальной техники, два пункта управления БПЛА и 12 укрытий для личного состава врага.

Бои за Покровск и Мирноград

По данным ГВ "Схід", украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города наши воины блокируют продвижение противника. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В Мирнограде наши воины держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.

"Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", - говорится в сообщении.

Уничтожение войск РФ

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 336 оккупантов за прошедшие сутки.

Также уничтожено 1731 БПЛА различных типов и 120 единиц другого вооружения и техники, в частности, три танка.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 38 расчетов российских БпАК.

