1 155 4

Россияне продвинулись в Покровске и на Запорожье, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Запорожской области и в Покровске на Донетчине.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где продвинулся враг

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Белогорья (Запорожская область), в Степногорске (Запорожская область) и Покровске (Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Враг продвинулся в Покровске и на Запорожье

Читайте также: Мирноград становится похожим на Покровск, враг начинает его поглощать, - DeepState

Что предшествовало

  • Ранее проект DeepState сообщал, что в последние дни российские войска активно штурмуют село Белогорье в Запорожской области.

Читайте также: Рашисты активно штурмуют Белогорье в Запорожье и пытаются оккупировать село, - DeepState

Автор: 

Запорожская область (3943) Донецкая область (11776) Покровск (1106) Покровский район (1513) Васильевский район (144) Пологовский район (306) Степногорск (54) Белогорье (2)
Просунулися чи інфільтрувалися? А може протиснулися? Чи може просто лазять де попало при суцільному бардаку в обороні?
31.12.2025 22:38 Ответить
Таке враження,що вище політичне керівництво і президент в частності ЗОВСІМ не займаються ЗСУ Кожний день кацапи захоплюють наші території,гинуть люди,знищуються міста і села. Всі займаються балаканиною про вибори і якийсь химерний мир з ордою.Дипломати забули про своє призначення,бо по світу шириться пропаганда і фейки московії Тупо ідемо до капітуляції--бо провалено мобілізація,не діє призив---все для фронту,ніхто не займається вихованням патріотичних сил а іде хаос і безупинне розкрадання і корупція.
31.12.2025 22:45 Ответить
Все резервы брошены на отбитие руин Купянска, где осталось меньше 300 чел. Тем временем враг подошел близко к огромному городу Запорожье и скоро начнет долбить его даже ствольной артиллерией. Зегеварская тактика и стратегия, емае.
31.12.2025 22:55 Ответить
А можно узнать расстояние "подошел близко" хотя бы по сравнению с 2024м?
31.12.2025 23:24 Ответить
 
 