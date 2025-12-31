Россияне продвинулись в Покровске и на Запорожье, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Запорожской области и в Покровске на Донетчине.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Белогорья (Запорожская область), в Степногорске (Запорожская область) и Покровске (Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
