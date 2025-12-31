Росіяни просунулись у Покровську та на Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Запорізькій області та в Покровську на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Білогір'я (Запорізька область), у Степногірську (Запорізька область) та Покровську (Донецька область)", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Раніше проєкт DeepState повідомляв, що останні дні російські війська активно штурмують село Білогір'я у Запорізькій області.

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