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Новини Бойові дії на Покровському напрямку Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Росіяни просунулись у Покровську та на Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Запорізькій області та в Покровську на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Білогір'я (Запорізька область), у Степногірську (Запорізька область) та Покровську (Донецька область)", - йдеться у повідомленні.

Ворог просунувся у Покровську та на Запоріжжі

Ворог просунувся у Покровську та на Запоріжжі

Ворог просунувся у Покровську та на Запоріжжі

Читайте також: Мирноград стає схожим на Покровськ, ворог починає його поглинати, - DeepState

Що передувало?

  • Раніше проєкт DeepState повідомляв, що останні дні російські війська активно штурмують село Білогір'я у Запорізькій області.

Читайте також: Рашисти активно штурмують Білогір’я на Запоріжжі та намагаються окупувати село, - DeepState

Автор: 

Запорізька область (5106) Донецька область (11493) Покровськ (1362) Покровський район (1811) Василівський район (167) Пологівський район (438) Степногірськ (74) Білогір’я (3)
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Топ коментарі
+7
Таке враження,що вище політичне керівництво і президент в частності ЗОВСІМ не займаються ЗСУ Кожний день кацапи захоплюють наші території,гинуть люди,знищуються міста і села. Всі займаються балаканиною про вибори і якийсь химерний мир з ордою.Дипломати забули про своє призначення,бо по світу шириться пропаганда і фейки московії Тупо ідемо до капітуляції--бо провалено мобілізація,не діє призив---все для фронту,ніхто не займається вихованням патріотичних сил а іде хаос і безупинне розкрадання і корупція.
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31.12.2025 22:45 Відповісти
+5
Все резервы брошены на отбитие руин Купянска, где осталось меньше 300 чел. Тем временем враг подошел близко к огромному городу Запорожье и скоро начнет долбить его даже ствольной артиллерией. Зегеварская тактика и стратегия, емае.
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31.12.2025 22:55 Відповісти
+3
Просунулися чи інфільтрувалися? А може протиснулися? Чи може просто лазять де попало при суцільному бардаку в обороні?
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31.12.2025 22:38 Відповісти

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