Росіяни просунулись у Покровську та на Запоріжжі, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування у Запорізькій області та в Покровську на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Білогір'я (Запорізька область), у Степногірську (Запорізька область) та Покровську (Донецька область)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Топ коментарі
+7 Василь Казімко
показати весь коментар31.12.2025 22:45 Відповісти Посилання
+5 Дан Корвин
показати весь коментар31.12.2025 22:55 Відповісти Посилання
+3 Zero #614287
показати весь коментар31.12.2025 22:38 Відповісти Посилання
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