Рашисти активно штурмують Білогір’я на Запоріжжі та намагаються окупувати село, - DeepState

Останні дні російські війська активно штурмують село Білогір'я у Запорізькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Штурми окупантів

Зазначаться, що ворог має успіхи у селі та намагається взяти його під повний контроль.

Аналітики зазначили, що за останній тиждень дуже велика активність противника на Запоріжжі.

"Окрім важких боїв за Гуляйполе, Приморське та Степногірськ, кацапи проводять атаки на Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Павлівку та поблизу Дорожнянки", - додає DeepState.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 27 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".

Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що російські генерали доповіли Путіну про нібито захоплення Мирнограду на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.

Пізніше у Генштабі заявили, що повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами.

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