Рашисти активно штурмують Білогір’я на Запоріжжі та намагаються окупувати село, - DeepState
Останні дні російські війська активно штурмують село Білогір'я у Запорізькій області.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Штурми окупантів
Зазначаться, що ворог має успіхи у селі та намагається взяти його під повний контроль.
Аналітики зазначили, що за останній тиждень дуже велика активність противника на Запоріжжі.
"Окрім важких боїв за Гуляйполе, Приморське та Степногірськ, кацапи проводять атаки на Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Павлівку та поблизу Дорожнянки", - додає DeepState.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 27 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".
- Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що російські генерали доповіли Путіну про нібито захоплення Мирнограду на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.
- Пізніше у Генштабі заявили, що повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль