РУС
Новости Боевіе действия на Запорожье
891 4

Рашисты активно штурмуют Белогорье на Запорожье и пытаются оккупировать село, - DeepState

Оккупанты активно штурмуют Белогорье в Запорожье

В последние дни российские войска активно штурмуют село Белогорье в Запорожской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Штурмы оккупантов

Отмечается, что враг добивается успехов в селе и пытается взять его под полный контроль.

Аналитики отметили, что за последнюю неделю очень большая активность противника в Запорожье.

"Кроме тяжелых боев за Гуляйполе, Приморское и Степногорск, кацапы проводят атаки на Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Павловку и вблизи Дорожнянки", - добавляет DeepState.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 27 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ "будет решать свои задачи вооруженным путем".
  • Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что российские генералы доложили Путину о якобы захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области.
  • Позже в Генштабе заявили, что сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами.

штурм (594) Запорожская область (3943) Пологовский район (303) Белогорье (2) война в Украине (7396) DeepState (401)
Ат савецкава Інформбюро - асвабаждени две уліци села на Запорожьє. Севодня на красной площаді будєт салют.
показать весь комментарий
31.12.2025 19:38 Ответить
на жаль, не штурмують, а вільно гуляють
показать весь комментарий
31.12.2025 20:20 Ответить
Кацапи просто тиняються де бачать тому що немає сталої лінії оборони.
показать весь комментарий
31.12.2025 20:41 Ответить
 
 