Рашисты активно штурмуют Белогорье на Запорожье и пытаются оккупировать село, - DeepState
В последние дни российские войска активно штурмуют село Белогорье в Запорожской области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Штурмы оккупантов
Отмечается, что враг добивается успехов в селе и пытается взять его под полный контроль.
Аналитики отметили, что за последнюю неделю очень большая активность противника в Запорожье.
"Кроме тяжелых боев за Гуляйполе, Приморское и Степногорск, кацапы проводят атаки на Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Павловку и вблизи Дорожнянки", - добавляет DeepState.
Что предшествовало?
- Напомним, что 27 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ "будет решать свои задачи вооруженным путем".
- Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что российские генералы доложили Путину о якобы захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области.
- Позже в Генштабе заявили, что сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами.
