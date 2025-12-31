Рашисты активно штурмуют Белогорье на Запорожье и пытаются оккупировать село, - DeepState

В последние дни российские войска активно штурмуют село Белогорье в Запорожской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Штурмы оккупантов

Отмечается, что враг добивается успехов в селе и пытается взять его под полный контроль.

Аналитики отметили, что за последнюю неделю очень большая активность противника в Запорожье.

"Кроме тяжелых боев за Гуляйполе, Приморское и Степногорск, кацапы проводят атаки на Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Павловку и вблизи Дорожнянки", - добавляет DeepState.

Что предшествовало?

Напомним, что 27 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ "будет решать свои задачи вооруженным путем".

Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что российские генералы доложили Путину о якобы захвате Мирнограда в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области.

Позже в Генштабе заявили, что сообщения из Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не подтверждаются фактами.

