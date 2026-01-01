Логістика біля Мирнограда залишається ускладненою, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 67 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Як зазначається, українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

Обстановка на Покровському напрямку

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Філія, Гришине та у бік населених пунктів Новопавлівка, Кучерів Яр, Білицьке, Новопідгородне, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка.

Вчора на цьому напрямку знешкоджено 84 окупанти, з яких 53 - безповоротно. Наші захисники знищили 15 одиниць автомобільного транспорту, 26 безпілотних літальних апаратів, сім одиниць спеціальної техніки, два квадроцикли, також уразили одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної техніки, один квадроцикл, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 12 укриттів для особового складу ворога.

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Бої за Покровськ та Мирноград

За даними УВ "Схід", українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста наші воїни блокують просування противника. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - йдеться у повідоменні.

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Знищення військ РФ

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 336 окупантів за минулу добу.

Також знищено 1731 БпЛА різних типів та 120 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема, три танки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 38 розрахунків російських БпАК.

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