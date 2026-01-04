Українські війська утримують оборону Родинського, контроль над ключовими позиціями збережено, - "Азов". ВIДЕО

Оборона Родинського у Покровському районі Донеччини триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 1-го корпусу НГУ "Азов".

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РФ знову бреше про "успіхи"

Як зазначається, російська пропаганда і далі поширює неправдиві заяви щодо ситуації на лінії фронту в районі м. Родинське. Змонтовані матеріали та маніпулятивні повідомлення використовуються противником для створення хибного уявлення про нібито захоплення населеного пункту.

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Що насправді відбувається?

Як наголошують в "Азові", станом на 4 січня 2026 року сили 14 бригади "Червона Калина" спільно з 20 бригадою "Любарт" 1 корпусу НГУ "Азов" та 132 окремим розвідувальним батальйоном Десантно-штурмових військ утримують оборону в межах населеного пункту та на його підступах.

"Контроль над ключовими позиціями зберігається. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше в "Азові" заявляли, що Родинське під контролем Сил оборони. Окупанти, що просочились у місто, знищуються.

Також зазначалося, що за місто йдуть бої.

За даними УВ "Схід", ситуація у Родинському складна, тривають бої за місто.

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