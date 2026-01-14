Враг активизировал попытки просочиться в северную часть Покровска, но Силы обороны их останавливают, - ГВ "Схід"

Российские войска возобновили попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска в Донецкой области, но украинские защитники их останавливают.

Об этом говорится в сводке Группировки войск "Схід" по состоянию на 18 часов 14 января, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация в зоне ответственности ГВ "Схід"

Как отмечается, подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и с начала суток отбили 28 российских штурмов.

Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Покровское направление

На Покровском направлении российские войска 16 раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино. Наши защитники уже отбили 13 атак, три боестолкновения пока продолжаются.

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. Все перемещения врага своевременно выявляются, наносится огневое поражение по противнику.

"Противник активизировал попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска, выше железной дороги. Однако Силы обороны останавливают усилия врага", - добавили в ГВ "Схід".

Ситуация в Мирнограде

В Мирнограде украинские подразделения контролируют северную часть города и не позволяют оккупантам заводить тяжелую технику в его южную часть. Продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага.

Также отмечается, что украинские подразделения обеспечиваются необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур. Логистическое обеспечение остается сложным. Для снабжения используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы.