Враг усилил попытки проникновения в центральную часть Мирнограда, - ГВ "Схід"

Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Об этом говорится в сводке Группировки войск "Схід" по состоянию на вечер 11 января, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Бои на Покровском направлении

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов:

Никаноровка,

Родинское,

Сухецкое,

Котлино,

Удачное,

Молодецкое,

Филия

и в сторону Ивановки и Новопавловки.

Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку.

Читайте также: Силы обороны ликвидировали оккупантов, которые скрывались в фекальных ямах под Мирноградом, - 7-й корпус ДШВ

Ситуация в Покровске

Силы обороны продолжают контролировать северную часть Покровска.

"Все перемещения врага своевременно выявляются, наносится огневое поражение по противнику", - говорится в сводке.

Ситуация в Мирнограде

В ОВ "Восток" отметили, что ситуация в Мирнограде остается сложной. Враг продолжает накапливать силы на юге и северо-восточных окраинах.

"Враг также увеличил усилия по инфильтрации в центральную часть населенного пункта. Для недопущения дальнейшего продвижения врага продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в Мирнограде и на подступах к городу", - говорится в сообщении.

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщал, что враг продвигается в Покровске.

Читайте также: Силы обороны удерживают север Покровска и уничтожают врага на окраинах Мирнограда, - ГВ "Схід"