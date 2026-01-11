Враг усилил попытки проникновения в центральную часть Мирнограда, - ГВ "Схід"
Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
Об этом говорится в сводке Группировки войск "Схід" по состоянию на вечер 11 января, сообщает Цензор.НЕТ.
Бои на Покровском направлении
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов:
- Никаноровка,
- Родинское,
- Сухецкое,
- Котлино,
- Удачное,
- Молодецкое,
- Филия
- и в сторону Ивановки и Новопавловки.
Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку.
Ситуация в Покровске
Силы обороны продолжают контролировать северную часть Покровска.
"Все перемещения врага своевременно выявляются, наносится огневое поражение по противнику", - говорится в сводке.
Ситуация в Мирнограде
В ОВ "Восток" отметили, что ситуация в Мирнограде остается сложной. Враг продолжает накапливать силы на юге и северо-восточных окраинах.
"Враг также увеличил усилия по инфильтрации в центральную часть населенного пункта. Для недопущения дальнейшего продвижения врага продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в Мирнограде и на подступах к городу", - говорится в сообщении.
- Ранее мониторинговый проект DeepState сообщал, что враг продвигается в Покровске.
