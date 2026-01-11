РУС
Враг продвинулся в Волчанске и около Вильчи на Харьковщине и в Покровске на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские оккупационные войска продвигаются в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом вечером 11 января сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулась армия РФ?

"Враг продвинулся в Волчанске (Харьковская область), Покровске (Донецкая область) и вблизи Вильчи (Харьковская область)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг воспользовался туманами и разрушенной городской застройкой, чтобы продвинуться в центр Волчанска, - бригада "Форпост"

Что предшествовало?

Читайте также: Оккупанты пытаются обойти Волчанск, чтобы расширить зону контроля, - Трегубов

Покровск (1130) Волчанск (488) Вильча (2) DeepState (412)
Правила форума Совет форумчан
То все пусте. Зараз довірливим українцям покажуть відірвані ноги і випотрошені кишки окупанта, та як його догризають собаки, - і "парад потужної перемоги " від Зеленського знову піде повним ходом.
11.01.2026 19:26 Ответить


ЦЕ ПРОЛОГ до наступного послиання на бесіду с генералом СБУ- значить й психлогом й практологом влади у т ч
11.01.2026 20:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=a6BiEAbAijM&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=a6BiEAbAijM&t=ОМЕЛЬЧЕНКО: БУДАНОВ готує зачистку Офісу! Єрмак досі керує Зеленським! УМЄРОВ під ковпаком ФБР!
11.01.2026 20:03 Ответить
 
 