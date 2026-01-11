1 064 3
Враг продвинулся в Волчанске и около Вильчи на Харьковщине и в Покровске на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские оккупационные войска продвигаются в Харьковской и Донецкой областях.
Об этом вечером 11 января сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулась армия РФ?
"Враг продвинулся в Волчанске (Харьковская область), Покровске (Донецкая область) и вблизи Вильчи (Харьковская область)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- В субботу, 10 января, сообщалось, что войска РФ имеют территориальные продвижения в Краматорском районе Донецкой области.
