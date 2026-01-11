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Новини Оновлення мапи DeepState Бойові дії на Покровському напрямку Бої на Вовчанському напрямку
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Ворог просунувся у Вовчанську і поблизу Вільчи на Харківщині та в Покровську на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування у Харківській та Донецькій областях.

Про це ввечері 11 січня повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунулась армія РФ?

"Ворог просунувся у Вовчанську (Харківська область), Покровську (Донецька область) та поблизу Вільчи (Харківська область)", - сказано в повідомленні.

Ворог просунувся у Вовчанську та Покровську

Ворог просунувся у Вовчанську та Покровську

Ворог просунувся у Вовчанську та Покровську

Читайте також: Ворог скористався туманами та зруйнованою міською забудовою, щоб просунутися у центр Вовчанська, - бригада "Форпост"

Що передувало?

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Автор: 

Покровськ (1358) Вовчанськ (562) Вільча (3) DeepState (563)
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Топ коментарі
+25
То все пусте. Зараз довірливим українцям покажуть відірвані ноги і випотрошені кишки окупанта, та як його догризають собаки, - і "парад потужної перемоги " від Зеленського знову піде повним ходом.
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11.01.2026 19:26 Відповісти
+6
Могилевська показала, як із чоловіком та доньками проводить зимову відпустку на Тенеріфе (відео)
Чоловік, я так розумію, з іншого тіста?
Як і силовики, заброньовані охоронці, офіцери, яких мільйони після кафедр, молоді відставники і т.д.?
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12.01.2026 00:48 Відповісти
+2
А як же кацапи по тих "кучках" просуваються? Все це - і розбиті міста, і спалені села, все- українська земля. Так що сиди у своїй Америці і не тринди чушь.
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12.01.2026 08:37 Відповісти

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