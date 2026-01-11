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Ворог просунувся у Вовчанську і поблизу Вільчи на Харківщині та в Покровську на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування у Харківській та Донецькій областях.
Про це ввечері 11 січня повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунулась армія РФ?
"Ворог просунувся у Вовчанську (Харківська область), Покровську (Донецька область) та поблизу Вільчи (Харківська область)", - сказано в повідомленні.
Що передувало?
- У суботу, 10 січня, повідомлялося, що війська РФ мають територіальні просування у Краматорському районі Донеччини.
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Чоловік, я так розумію, з іншого тіста?
Як і силовики, заброньовані охоронці, офіцери, яких мільйони після кафедр, молоді відставники і т.д.?