Ворог скористався туманами та зруйнованою міською забудовою, щоб просунутися у центр Вовчанська, - бригада "Форпост"

Через тумани та негоду російські війська змогли незначно просунутися у центральній частині Вовчанська, місто сильно зруйноване.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив в ефірі "Ми-Україна" начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе.

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Погода сприяє використанню БпЛА

Після негоди з’явилася можливість активніше використовувати безпілотники, що дозволяє оцінювати ситуацію на полі бою.

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Погода змінилася, БпЛА можуть активніше використовуватися. Літати та показувати нам всю ситуацію, яка відбувається на полі бою", – зазначив Коссе.

Він також додав, що наразі спостерігається зменшення активності ворога.

Що передувало?

Днями начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов розповів, що українська оборона вибудувана по річці Вовчій.

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