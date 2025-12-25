Ворог скористався туманами та зруйнованою міською забудовою, щоб просунутися у центр Вовчанська, - бригада "Форпост"
Через тумани та негоду російські війська змогли незначно просунутися у центральній частині Вовчанська, місто сильно зруйноване.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив в ефірі "Ми-Україна" начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе.
Погода сприяє використанню БпЛА
Після негоди з’явилася можливість активніше використовувати безпілотники, що дозволяє оцінювати ситуацію на полі бою.
Погода змінилася, БпЛА можуть активніше використовуватися. Літати та показувати нам всю ситуацію, яка відбувається на полі бою", – зазначив Коссе.
Він також додав, що наразі спостерігається зменшення активності ворога.
Що передувало?
Днями начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов розповів, що українська оборона вибудувана по річці Вовчій.
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