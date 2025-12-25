РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9422 посетителя онлайн
Новости Бои в Волчанске
658 4

Враг воспользовался туманами и разрушенной городской застройкой, чтобы продвинуться в центр Волчанска, - бригада "Форпост"

Погода помогла РФ продвинуться в Волчанске – ВСУ

Из-за туманов и непогоды российские войска смогли незначительно продвинуться в центральной части Волчанска, город сильно разрушен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил в эфире "Мы-Украина" начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Погода способствует использованию БПЛА

После непогоды появилась возможность активнее использовать беспилотники, что позволяет оценивать ситуацию на поле боя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне продвинулись возле Кондратовки в Сумской области и в Мирнограде в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Погода изменилась, БПЛА могут более активно использоваться. Летать и показывать нам всю ситуацию, которая происходит на поле боя", - отметил Коссе.

Он также добавил, что в настоящее время наблюдается снижение активности врага.

Что предшествовало?

На днях начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что украинская оборона выстроена по реке Волчьей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 200 российских военных заблокированы в Купянске, происходит постепенное выдавливание, - Трегубов

Автор: 

беспилотник (4672) Волчанск (484) Харьковская область (2070) Чугуевский район (301)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мля, ніхто ж "влади" не напише:
- через несправедливу і зірвану мобілізацію
- через розкрадання коштів на Оборону
- через саботаж виробництва якісних БК
- через саботаж логістики
- через саботаж призначення толкових офіцерів, вкорінення тупих підлабузників
- через мільярд на Маратон Потужності
- через хронічну Брехню і відмазки
- через хронічну НЕкомпетенцію влади..
Всі біди - туман, дощ, сніг, сонце, трава, багнюка, чернозем, вітер, хмари, небесна вісь
показать весь комментарий
25.12.2025 11:07 Ответить
А чого наші не використовують туман. Вже не вперше, що ворог скористався туманом....
показать весь комментарий
25.12.2025 11:27 Ответить
Мабуть нема Інструкції з використання
Затвердженої міністром та погодженої з усіма дерартаментами
показать весь комментарий
25.12.2025 12:00 Ответить
несподівано як, вперше напевно
показать весь комментарий
25.12.2025 11:41 Ответить
 
 