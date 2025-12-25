Враг воспользовался туманами и разрушенной городской застройкой, чтобы продвинуться в центр Волчанска, - бригада "Форпост"

Из-за туманов и непогоды российские войска смогли незначительно продвинуться в центральной части Волчанска, город сильно разрушен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил в эфире "Мы-Украина" начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе.

Погода способствует использованию БПЛА

После непогоды появилась возможность активнее использовать беспилотники, что позволяет оценивать ситуацию на поле боя.

Погода изменилась, БПЛА могут более активно использоваться. Летать и показывать нам всю ситуацию, которая происходит на поле боя", - отметил Коссе.

Он также добавил, что в настоящее время наблюдается снижение активности врага.

Что предшествовало?

На днях начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что украинская оборона выстроена по реке Волчьей.

