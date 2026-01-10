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Ворог просунувся поблизу Маркового та Клебань-Бика на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Станом на ранок 10 січня 2026 року війська РФ мають територіальні просування у Краматорському районі Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Де ворог має просування?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Маркового (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області) та Клебань-Бика (селище Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Оновлені мапи
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог просунувся у Гуляйполі та Приморському.
- Окрім того, ворог окупував Андріївку та Новомаркове, просунувся на Донеччині.
Топ коментарі
+5 Володимир Трощинський #576088
показати весь коментар10.01.2026 12:25 Відповісти Посилання
+4 Павел Ппх
показати весь коментар10.01.2026 13:54 Відповісти Посилання
+3 Олександр Земляний #582243
показати весь коментар10.01.2026 15:09 Відповісти Посилання
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