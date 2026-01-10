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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся поблизу Маркового та Клебань-Бика на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Маркове карта

Станом на ранок 10 січня 2026 року війська РФ мають територіальні просування у Краматорському районі Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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Де ворог має просування?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Маркового (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області) та Клебань-Бика (селище Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся біля Федорівки та у Новомарковому на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Оновлені мапи

Маркове карта
Маркове

Клебань-Бик карта
Клебань-Бик

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Пазено, Переїзне та Кузьминівку на Донеччині і має просування поблизу Андріївки і в Мирнограді, - DeepState. КАРТА

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ворог просунувся у Гуляйполі та Приморському.
  • Окрім того, ворог окупував Андріївку та Новомаркове, просунувся на Донеччині.

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Клебан-Бик (3) Маркове (5) DeepState (563)
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Топ коментарі
+5
Доки сирський не забереться ( разом із єврейським клоуном), успіхів не буде.
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10.01.2026 12:25 Відповісти
+4
Бо не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, де в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), де більшість офіцерів вічно чекають воса, а їх мільйони після кафедр, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, а в той же час на вулицях хапають хворих людей. І тилові частини забиті тренованими биками.
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10.01.2026 13:54 Відповісти
+3
А те що ворог вже фактично в Святогорске, знати не обов'язково
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10.01.2026 15:09 Відповісти

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