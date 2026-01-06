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Ворог просунувся біля Федорівки та у Новомарковому на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські окупаційні війська мають просування у Бахмутському та Краматорському районах Донецької області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворог просунувся поблизу Федорівки та у Новомарковому", - зазначили там.
Що передувало?
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що численні обстріли, штурми та авіаудари зафіксовані на всіх напрямках фронту
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В новому, 2026-му, році противник значно знизив свою активність, що стосується не тільки штурмових дій, а і загалом пересувань по всій ЛБЗ.
Про механізовані штурми взагалі мовчу, хіба де-не-де проскакують поодинокі спроби організувати щось подібне, але вже майже тиждень це не носить такого масового характеру по всьому фронту. Інтенсивність пересувань ворога пішим ходом та на транспорті також значно впала.
Це якраз і видно по Діпстейтам крайні дні.
Просування мінімальні як по кількості ділянок, так і по глибині.