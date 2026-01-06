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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся біля Федорівки та у Новомарковому на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські окупаційні війська мають просування у Бахмутському та Краматорському районах Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог просунувся поблизу Федорівки та у Новомарковому", - зазначили там.

Росіяни мають просування на Донеччині: що відомо?
Росіяни мають просування на Донеччині: що відомо?

Читайте: Ворог у грудні окупував 445 км² території України, найбільше – на Покровському напрямку, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Що передувало?

Читайте: Ворог просунувся в Різниківці, Часовому Яру та Мирнограді, - DeepState. МАПА

Автор: 

бойові дії (6133) Федорівка (8) Новомаркове (6) DeepState (561)
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Топ коментарі
+6
100 метров иногда могут играть решающее значение, если какая-нибудь позиция ВСУ обойдена. Дипстейт без криков показывает то что есть.
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06.01.2026 15:02 Відповісти
+3
https://t.me/officer_33/6616 Офіцер
В новому, 2026-му, році противник значно знизив свою активність, що стосується не тільки штурмових дій, а і загалом пересувань по всій ЛБЗ.

Про механізовані штурми взагалі мовчу, хіба де-не-де проскакують поодинокі спроби організувати щось подібне, але вже майже тиждень це не носить такого масового характеру по всьому фронту. Інтенсивність пересувань ворога пішим ходом та на транспорті також значно впала.

Це якраз і видно по Діпстейтам крайні дні.
Просування мінімальні як по кількості ділянок, так і по глибині.
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06.01.2026 11:34 Відповісти
+3
зелена наволочь поспішае підписати мирнай план...
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06.01.2026 12:17 Відповісти

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