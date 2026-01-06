Численні обстріли, штурми та авіаудари зафіксовані на всіх напрямках фронту, - Генштаб

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. Українські захисники зупинили численні атаки ворога на Лиманському, Гуляйпільському, Покровському та інших напрямках, відбивши десятки штурмів та авіаударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

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Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 194 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3808 обстрілів, зокрема 101- із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6864 дрони-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, населені пункти Запорізької області:

Залізничне;

Різдвянка;

Тернувате;

Воздвиженка;

Таврійське.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав п’ять авіаударів, скинувши 15 авіабомб, здійснив 94 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Приліпки та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в бік Петропавлівки, Курилівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників поблизу Свято-Покровського, Пазено, Закітного.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Іванопілля, Костянтинівки, Берестка й Софіївки.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Січневе, Олександроград, Соснівка та у напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 46 ворожих спроб просунутися вперед у районах Успенівки, Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук.

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На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів в районі Плавнів та у напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог двічі невдало атакував позиції наших захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження ворога, два пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс "Тор", два пункти управління БпЛА, чотири гармати та ще два інші важливі об'єкти російських загарбників.

Втрати російських загарбників за минулу добу становлять 940 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, шість бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 879 безпілотних літальних апаратів та 157 одиниць автомобільної техніки окупантів.