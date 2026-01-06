Многочисленные обстрелы, штурмы и авиаудары зафиксированы на всех направлениях фронта, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение. Украинские защитники остановили многочисленные атаки врага на Лиманском, Гуляйпольском, Покровском и других направлениях, отразив десятки штурмов и авиаударов.

об этом говорится в утреннем сводке Генштаба.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 65 авиационных ударов, применил девять ракет и сбросил 194 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 3808 обстрелов, в том числе 101 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6864 дрона-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, населенные пункты Запорожской области:

Зализнычное;

Рождественка;

Терноватое;

Воздвиженка;

Таврическое.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, сбросив 15 авиабомб, осуществил 94 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Прилепки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в сторону Петропавловки, Куриловки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Надии, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков вблизи Свято-Покровского, Пазено, Закитного.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник осуществил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Иванополья, Константиновки, Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Сухецкое, Затишье, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Гришино, Ивановка.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 14 атак в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода, Снежное, Александроград, Сосновка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 46 попыток противника продвинуться вперед в районах Успеновки, Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук.

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в районе Плавней и в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно атаковал позиции наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения врага, два пункта управления, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", два пункта управления БПЛА, четыре пушки и еще два других важных объекта российских захватчиков.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составляют 940 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, шесть боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 879 беспилотных летательных аппаратов и 157 единиц автомобильной техники оккупантов.