Враг активизировал штурмы на Гуляйпольском направлении: город разрушен на 30–40%, критическая инфраструктура повреждена, - 154 ОМБр

Россия усиливает штурмы на Гуляйпольском направлении

На востоке Запорожской области враг увеличил количество штурмовых групп в 2–3 раза. Гуляйполе разрушено на 30–40%, есть проблемы с электричеством, газом и водой.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Донбасс Реалии"сообщил офицер отделения коммуникаций 154 ОМБр Артем "Крузак".

По словам военного, противник отправляет на фронт группы, готовые к штурмовым действиям. Каждая группа оснащена системами РЭБ и вооружена ружьями для отстрела FPV-дронов. Ранее группы насчитывали 2–3 бойца, сейчас в их составе по 5–6 человек. Вчера, 5 января, в зоне ответственности подразделения зафиксировали более семи таких групп.

Усиление российских подразделений и проблемы инфраструктуры

Артем отмечает, что мотострелковые бригады РФ усилены штурмовыми полками "БАРС" - добровольческими подразделениями из опытных военных, которые выполняют задачи разведки, штурма и диверсий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 229 боестолкновений за сутки. Самые горячие направления - Покровское, Гуляйпольское и Александровское, - Генштаб. КАРТА

Рельеф на Гуляйпольском направлении позволяет противнику двигаться без препятствий. По состоянию на 4 января Гуляйполе разрушено на 30–40%, есть значительные проблемы с электросетями, газом и водоснабжением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Гуляйполе продолжаются ожесточенные уличные бои, - Силы обороны юга

Гуляйполе (158) боевые действия (5407)
