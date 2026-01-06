Ворог активізував штурми на Гуляйпільському напрямку: місто зруйноване на 30–40%, критична інфраструктура пошкоджена, - 154 ОМБр

На сході Запорізької області ворог збільшив кількість штурмових груп у 2–3 рази. Гуляйполе зруйноване на 30–40%, є проблеми з електрикою, газом і водою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радио Донбасс Реалии" повідомив офіцер відділення комунікацій 154 ОМБр Артем "Крузак".

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За словами військового, противник відправляє на фронт групи, готові до штурмових дій. Кожна група обладнана системами РЕБ та озброєна рушницями для відстрілу FPV-дронів. Раніше групи налічували 2–3 бійців, зараз у їхньому складі по 5–6 осіб. Учора, 5 січня, у зоні відповідальності підрозділу зафіксували понад сім таких груп.

Посилення російських підрозділів і проблеми інфраструктури

Артем зазначає, що мотострілецькі бригади РФ посилено штурмовими полками "БАРС" - добровольчими підрозділами з досвідчених військових, які виконують завдання розвідки, штурму та диверсій.

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Рельєф на Гуляйпільському напрямку дозволяє противнику рухатися без перешкод. Станом на 4 січня Гуляйполе зруйноване на 30–40%, є значні проблеми з електромережами, газом та водопостачанням.

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