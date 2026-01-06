Ворог активізував штурми на Гуляйпільському напрямку: місто зруйноване на 30–40%, критична інфраструктура пошкоджена, - 154 ОМБр
На сході Запорізької області ворог збільшив кількість штурмових груп у 2–3 рази. Гуляйполе зруйноване на 30–40%, є проблеми з електрикою, газом і водою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радио Донбасс Реалии" повідомив офіцер відділення комунікацій 154 ОМБр Артем "Крузак".
За словами військового, противник відправляє на фронт групи, готові до штурмових дій. Кожна група обладнана системами РЕБ та озброєна рушницями для відстрілу FPV-дронів. Раніше групи налічували 2–3 бійців, зараз у їхньому складі по 5–6 осіб. Учора, 5 січня, у зоні відповідальності підрозділу зафіксували понад сім таких груп.
Посилення російських підрозділів і проблеми інфраструктури
Артем зазначає, що мотострілецькі бригади РФ посилено штурмовими полками "БАРС" - добровольчими підрозділами з досвідчених військових, які виконують завдання розвідки, штурму та диверсій.
Рельєф на Гуляйпільському напрямку дозволяє противнику рухатися без перешкод. Станом на 4 січня Гуляйполе зруйноване на 30–40%, є значні проблеми з електромережами, газом та водопостачанням.
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