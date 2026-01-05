У Гуляйполі тривають запеклі вуличні бої, - Сили оборони півдня
У Гуляйполі та навколишніх селах тривають інтенсивні бої. Російські війська намагаються витіснити українських захисників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
"У нас був сумний рекорд минулої доби, 65 бойових зіткнень. 25 бойових зіткнень відбулися в Гуляйполі, 20 - північне передмістя, населений пункт Варварівка. Ще декілька - поблизу населеного пункту Залізничне", - сказав Владислав Волошин.
По всьому місту штурмові групи проводять ударно-пошукові дії
Він наголосив, що майже по всьому місту є наші позиції, працюють наші штурмові групи, які проводять ударно-пошукові дії.
"Гуляйполе зараз - велика сіра зона, за яку точаться вуличні бої, і ситуація доволі складна. За даними нашої розвідки, за час боїв за Гуляйполе противник змінив два угруповання своїх військ з декількох бригад. За минулий місяць втратив на південних напрямках понад 10 тисяч військовослужбовців, і 70% це в Гуляйполі та навколишніх населених пунктах", - сказав речник.
Він додав, що за останні 2-3 дні противник отримав додаткові 1600 боєприпасів різного калібру для підтримки штурмових дій вогнем своїх підрозділів.
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