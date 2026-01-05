РУС
Новости Бои на Гуляйпольском направлении
1 172 9

В Гуляйполе продолжаются ожесточенные уличные бои, - Силы обороны юга

сводка Генштаба

В Гуляйполе и окрестных селах продолжаются интенсивные бои. Российские войска пытаются вытеснить украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

"У нас был печальный рекорд за прошедшие сутки, 65 боевых столкновений. 25 боевых столкновений произошли в Гуляйполе, 20 - северное предгородье, населенный пункт Варваровка. Еще несколько - вблизи населенного пункта Зализнычное", - сказал Владислав Волошин.

По всему городу штурмовые группы проводят ударно-поисковые действия

Он подчеркнул, что почти по всему городу есть наши позиции, работают наши штурмовые группы, которые проводят ударно-поисковые действия.

"Гуляйполе сейчас - большая серая зона, за которую ведутся уличные бои, и ситуация довольно сложная. По данным нашей разведки, за время боев за Гуляйполе противник сменил две группировки своих войск из нескольких бригад. За прошлый месяц потерял на южных направлениях более 10 тысяч военнослужащих, и 70% это в Гуляйполе и окрестных населенных пунктах", - сказал спикер.

Он добавил, что за последние 2-3 дня противник получил дополнительные 1600 боеприпасов различного калибра для поддержки штурмовых действий огнем своих подразделений.

Гуляйполе (156) Варваровка (2)
Верховний ГАВНОкомандувач, ти де?
Просрали моє місто(
05.01.2026 12:35 Ответить
😢
05.01.2026 12:37 Ответить
Чекає колись батько Махно з того світу зі своїми хлопцями на виручку прийде рідне місто захищати.
05.01.2026 12:47 Ответить
Батька Махно если ты не в курсе русским помогал за что правда потом и поплатился
05.01.2026 13:08 Ответить
Яким ще сруським? В'ятрович, перелогіньтеся!
05.01.2026 13:23 Ответить
Яким "русским ?" Він допомагва красним "русским " воювати проти білих "русских "
05.01.2026 13:45 Ответить
гам''но просрало,
бо їх комадувач десь пропав?
05.01.2026 12:57 Ответить
Спочатку здають місто разом зі штабом, а потім посилають хлопців його відбивати, щоб Зе міг сказати - місто не окуповане. Які втрати при цьому промовчимо.
05.01.2026 12:46 Ответить
то не здавай...
05.01.2026 12:59 Ответить
 
 