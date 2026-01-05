229 боестолкновений за сутки. Самые горячие направления - Покровское, Гуляйпольское и Александровское, - Генштаб. КАРТА

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За минувшие сутки зафиксировано 229 боевых столкновений.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 62 авиационных удара, сбросил 185 управляемых авиабомб и применил одну ракету. Кроме этого, осуществил 4 016 обстрелов, в том числе 84 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 232 дрона-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов:

Великомихайловка Днепропетровской области;

Орехов, Преображенка, Прилуки, Зеленое Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 99 обстрелов, в том числе, один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак противника в районах Волчанска, Старицы, Прилепки, Фиголевки и в сторону Избицкого и Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах Степовой Новоселовки, Первомайского и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Колодязное и Торское.

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника вблизи Дроновки, Сиверска и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в районах Плещиевки, Александро-Шультино, Русина Яра, Яблоневки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вороное, Алексеевка, Вишневое, Солодкое и Егоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 65 атак россиян в районах Зеленого, Гуляйполя, Варваровки, Дорожнянки и в сторону Святопетровки.

На Ореховском направлении враг осуществил восемь попыток прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Плавни, Малая Токмачка, Щербаки и Степовое.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не замечено.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы, средство РЭБ и два пункта управления БПЛА противника.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 990 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, две боевые бронированные машины, 29 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 704 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 169 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.