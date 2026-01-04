РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
Украинский пилот МиГ-29 авиаударом уничтожил мост под Покровском. ВИДЕО

Украинский пилот МиГ-29 точным ударом авиабомбы "ASMHAMMER" уничтожил мост под Покровском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты использовали этот мост в качестве одного из ключевых логистических путей.

Также в сообщении отмечается, что рашисты использовали его как временное укрытие для штурмовых групп.

Кадры результативной работы украинской авиации обнародованы в социальных сетях.

Также сообщалось, что бойцы НГУ "Буревій" уничтожили 10 оккупантов и 4 единицы техники.

армия РФ (21811) мост (1051) самолет (3766) уничтожение (8805) Покровск (1113) истребитель (76)
Сніг, не цілій половині мосту - цілий. Колій немає... Або техніка давно не проходила, або удар - після снігопаду...
04.01.2026 09:35 Ответить
какая радость- война на своей территории
04.01.2026 09:43 Ответить
А шо ти маєш на увазі?
04.01.2026 10:14 Ответить
міст на власній території(((
04.01.2026 09:49 Ответить
04.01.2026 09:57 Ответить
Українські авіатори - найкращі у світі! Слава українським бійцям, і, зокрема, льотчикам! Отак і складається (і складеться) загальна перемога, із конкретних майстерних дій (а не рік сліз, чи, іще гірше, помий).
04.01.2026 10:13 Ответить
 
 