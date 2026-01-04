Украинский пилот МиГ-29 авиаударом уничтожил мост под Покровском. ВИДЕО
Украинский пилот МиГ-29 точным ударом авиабомбы "ASMHAMMER" уничтожил мост под Покровском.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты использовали этот мост в качестве одного из ключевых логистических путей.
Также в сообщении отмечается, что рашисты использовали его как временное укрытие для штурмовых групп.
Кадры результативной работы украинской авиации обнародованы в социальных сетях.
Также сообщалось, что бойцы НГУ "Буревій" уничтожили 10 оккупантов и 4 единицы техники.
