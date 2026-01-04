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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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Український пілот МіГ-29 авіаударом знищив міст під Покровськом. ВIДЕО

Український пілот МіГ-29 точним ударом авіабомби "ASMHAMMER" знищив міст під Покровськом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти використовували цей міст як один із ключових логістичних шляхів.

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Також у дописі зазначається, що рашисти застосовували його як тимчасове укриття для штурмових груп.

Кадри результативної роботи української авіації оприлюднено у соціальних мережах.

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Також повідомлялося, що бійці НГУ "Буревій" знищили 10 окупантів і 4 одиниці техніки.

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Автор: 

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Топ коментарі
+22
кацапська свине, а що ти хочеш?
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04.01.2026 11:01 Відповісти
+19
Українські авіатори - найкращі у світі! Слава українським бійцям, і, зокрема, льотчикам! Отак і складається (і складеться) загальна перемога, із конкретних майстерних дій (а не рік сліз, чи, іще гірше, помий).
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04.01.2026 10:13 Відповісти
+17
костя #614523 Реєстрація: 09.11.2025

За що платять те і має.
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04.01.2026 11:13 Відповісти

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