Український пілот МіГ-29 авіаударом знищив міст під Покровськом. ВIДЕО

Український пілот МіГ-29 точним ударом авіабомби "ASMHAMMER" знищив міст під Покровськом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти використовували цей міст як один із ключових логістичних шляхів.

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Також у дописі зазначається, що рашисти застосовували його як тимчасове укриття для штурмових груп.

Кадри результативної роботи української авіації оприлюднено у соціальних мережах.

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Також повідомлялося, що бійці НГУ "Буревій" знищили 10 окупантів і 4 одиниці техніки.

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