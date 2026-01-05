РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 212 520 человек (+990 за сутки), 11 507 танков, 35 785 артсистем, 23 857 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 212 520 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 4.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 212 520 (+990) человек
  • танков – 11 507 (+8) единиц
  • боевых бронированных машин – 23 857 (+2) единиц
  • артиллерийских систем – 35 785 (+29) единиц
  • РСЗО – 1 592 (+2) единицы
  • средств ПВО – 1 268 (+0) единиц
  • самолетов – 434 (+0) единицы
  • вертолетов – 347 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 100 564 (+704) единицы
  • крылатых ракет – 4 137 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 72 945 (+169) единиц
  • специальной техники – 4 036 (+1) единиц.

Потери россиян 4 января

Минув 4338 день москальсько-української війни.
211!!! одиниць знищеної техніки та 990 чумардосів за день.
Броня присутня, арта норм, логістика та спецтехніка файно.
БПЛА перевалили за 100000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 212 000 це більше ніж все населення Красноярську.
05.01.2026 08:34 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !! Ювілей по БПЛА ,слава ППО !!))
05.01.2026 08:46 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
05.01.2026 09:20 Ответить
 
 