Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 212 520 человек (+990 за сутки), 11 507 танков, 35 785 артсистем, 23 857 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 212 520 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 4.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 212 520 (+990) человек

танков – 11 507 (+8) единиц

боевых бронированных машин – 23 857 (+2) единиц

артиллерийских систем – 35 785 (+29) единиц

РСЗО – 1 592 (+2) единицы

средств ПВО – 1 268 (+0) единиц

самолетов – 434 (+0) единицы

вертолетов – 347 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 100 564 (+704) единицы

крылатых ракет – 4 137 (+0) единиц

кораблей / катеров – 28 (+0) единиц

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 72 945 (+169) единиц

специальной техники – 4 036 (+1) единиц.

