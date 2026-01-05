Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 212 520 осіб (+990 за добу), 11 507 танків, 35 785 артсистем, 23 857 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 212 520 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 4.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 212 520 (+990) осіб

танків – 11 507 (+8) од.

бойових броньованих машин – 23 857 (+2) од.

артилерійських систем – 35 785 (+29) од.

РСЗВ – 1 592 (+2) од.

засоби ППО – 1 268 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 100 564 (+704) од.

крилаті ракети – 4 137 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 72 945 (+169) од.

спеціальна техніка – 4 036 (+1) од.

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