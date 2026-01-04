Пограничник спас побратима, продолжив движение на квадроцикле на трех колесах после взрыва мины. ВИДЕО

Кадры из Константиновки. Во время ночной эвакуации раненого бойца квадроцикл наехал на мину ПФМ-1 "Лепесток".

Как сообщает Цензор.НЕТ, даже несмотря на повреждение техники, пограничник не остановился и продолжил движение на трех колесах, чтобы спасти побратима.

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Украинские воины даже в критических условиях мужественно выполняют задачи и спасают жизни своих товарищей.

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