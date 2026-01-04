Прикордонник врятував побратима, продовживши рух квадроциклом на трьох колесах після вибуху міни. ВIДЕО
Кадри з Костянтинівки. Під час нічної евакуації пораненого бійця квадроцикл наїхав на міну ПФМ-1 "Лєпєсток".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, навіть попри пошкодження техніки, прикордонник не зупинився й продовжив рух на трьох колесах, аби врятувати побратима.
Українські воїни навіть у критичних умовах мужньо виконують завдання та рятують життя своїх товаришів.
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