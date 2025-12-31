Ворог у грудні окупував 445 км² території України, найбільше – на Покровському напрямку, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

У грудні російські загарбники окупували 445 км2 української території — на 12% менше, ніж у листопаді.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Водночас зменшилася на 9% і кількість штурмових дій, що своєю чергою пов'язане з кадровими проблемами, які все частіше з'являються в армії противника.

Просування ворога

Найбільше просувань, а саме 35%, припадає на Слов'янський напрямок.

"Втрата Сіверська стала серйозним ударом, який вирішили просто забути, до того ж на цю ділянку припадає всього 5% штурмових дій, що підтверджує факт, на жаль, наявності проблем і високого рівня ефективності кацапських штурмів", - зазначили аналітики.

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Територіальні втрати

У DeepState проаналізували, що на Покровський відтинок припало 26.5% втрат територій і 32.5% штурмів.

За такої інтенсивності, і попри більші, ніж зазвичай територіальні втрати, оборона тут досі є ефективною.

"Замикає трійку — Гуляйпільський відтинок, де на 10% втрат припало 11% штурмів. Дуже погану динаміку створила ситуація зі 102 ОМБр ТрО, але всупереч цьому оборонні дії тут не можна назвати поганими", - пише проєкт.

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Додатково там пояснили за Новопавлівський (Олександрівський) напрямок, де в зоні відповідальності 20 АК, припало 8% втрат територій при 11% штурмових дій.

"До жовтня включно дана ділянка була дуже проблемною. За останні два місяці динаміка боїв впала на третину, але кількість втрачених територій впала в рази. Пов'язуємо це покращення з приходом в корпус одного з найталановитіших генералів у ЗСУ — Ніколюка", - додали аналітики.

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