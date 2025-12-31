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Новини Окуповані території Просування РФ
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Близько 4,3 тис. км² території України окупували російські війська у 2025 році. ІНФОГРАФІКА

У 2025 році російські війська захопили понад 4 тисячі квадратних кілометрів території України.

Про це повідомляє аналітичний центр "UA War Infographics", передає Цензор.НЕТ.

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Окуповані території

За 2024 рік, за даними порталу "Мілітарний", армія РФ окупувала 3,6 тис. км² української землі. У 2025 році – приблизно 4 322 км2.

Скільки території України захопила РФ у 2025 році
Фото: UA War Infographics

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Обстріли України

  • Крім того, лише 4 дні 2025 року українці пережили без обстрілів російськими "Шахедами" та ракетами. 

На інфографіці дні, коли було запущено щонайменше один дрон чи ракету:

Обстріли України у 2025 році

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окупація (6991) територіальна цілісність (325) війна в Україні (8740)
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Топ коментарі
+9
хто крім сша чи китаезів міг вчинити такий спротив кацапні - ну на тих вони би і не напали ...., звичайно тільки Україна...
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31.12.2025 20:41 Відповісти
+4
Провал сирникова і потужнього, але всі залишаються на своїх посадах, наче нічого і немає, просер України йде за планом.
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31.12.2025 20:55 Відповісти
+4
Насправді - не поганий результат для Сил Оборони - за шмат зруйнованої землі розміром 63 на 63 км , русня заплатила 400 000 втратами !
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31.12.2025 21:01 Відповісти

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