Близько 4,3 тис. км² території України окупували російські війська у 2025 році. ІНФОГРАФІКА

У 2025 році російські війська захопили понад 4 тисячі квадратних кілометрів території України.

Про це повідомляє аналітичний центр "UA War Infographics", передає Цензор.НЕТ.

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Окуповані території

За 2024 рік, за даними порталу "Мілітарний", армія РФ окупувала 3,6 тис. км² української землі. У 2025 році – приблизно 4 322 км2.

Фото: UA War Infographics

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Обстріли України

Крім того, лише 4 дні 2025 року українці пережили без обстрілів російськими "Шахедами" та ракетами.

На інфографіці дні, коли було запущено щонайменше один дрон чи ракету:

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