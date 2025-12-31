Близько 4,3 тис. км² території України окупували російські війська у 2025 році. ІНФОГРАФІКА
У 2025 році російські війська захопили понад 4 тисячі квадратних кілометрів території України.
Про це повідомляє аналітичний центр "UA War Infographics", передає Цензор.НЕТ.
Окуповані території
За 2024 рік, за даними порталу "Мілітарний", армія РФ окупувала 3,6 тис. км² української землі. У 2025 році – приблизно 4 322 км2.
Обстріли України
- Крім того, лише 4 дні 2025 року українці пережили без обстрілів російськими "Шахедами" та ракетами.
На інфографіці дні, коли було запущено щонайменше один дрон чи ракету:
Топ коментарі
+9 я гражданин Украины
показати весь коментар31.12.2025 20:41 Відповісти Посилання
+4 Vasiliy
показати весь коментар31.12.2025 20:55 Відповісти Посилання
+4 Обліковий Запис #597212
показати весь коментар31.12.2025 21:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль