Понад 70% українців проти визнання ТОТ частиною Росії та скорочення чисельності ЗСУ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців не погоджуються на визнання ТОТ частиною Росії, скорочення ЗСУ чи відмову від вступу до НАТО.

Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

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Так, 76% українців вважають неприйнятним визнання тимчасово окупованих територій частиною Росії, 13% його підтримують. Найбільша підтримка цієї вимоги спостерігається у центральних (22%) та східних областях (21%), на півдні - 12%, на заході - менше 2%.

70% респондентів не згодні на скорочення чисельності Збройних Сил України до 600 тис. військових в обмін на припинення війни, 20% цю пропозицію підтримують. При цьому на заході країни скорочення ЗСУ підтримують лише 6%, у центральних та східних областях - близько 25%, на півдні - 53%.

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61% українців не погоджуються, щоб менша частина заморожених активів РФ спрямовувалася на відновлення України, а більша - на проєкти, які поглиблюють співпрацю США та РФ; 22% вважають цю вимогу прийнятною.

Щодо вступу до НАТО, 51% опитаних вважають неприйнятною вимогу відмовитися від нього, підтримують її 35% респондентів.

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