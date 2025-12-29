На ТОТ Луганщини кадровий дефіцит у медицині перекривають першокурсниками, - ЦНС

В окупованій Луганській області нестачу медичних кадрів намагаються компенсувати залученням студентів першого курсу без базової підготовки, що створює ризики для пацієнтів і свідчить про системну кризу в галузі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦНС.

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Про запуск відповідної програми публічно заявила так звана міністр охорони здоров’я окупованої Луганщини Наталія Пащенко. Першокурсників медичних факультетів залучають до роботи в лікарнях на посадах молодшого медичного персоналу, представляючи це як "ранній старт кар’єри" та "безшовний вхід у професію".

Фактично медичну допомогу надають студенти, які лише почали навчання і не мають базових знань з анатомії, фізіології, фармакології чи клінічної логіки. Формально йдеться про практичний досвід, однак на практиці першокурсників використовують для заміщення відсутніх працівників у умовах гострого дефіциту кадрів.

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За інформацією інсайдерів Центру національного спротиву, в окремих лікарнях таких студентів залучають до процедур, виконання яких без належної підготовки створює прямі ризики для пацієнтів. Контроль з боку досвідчених медиків часто обмежений або відсутній через перевантаження.

У ЦНС зазначають, що за такої моделі населення фактично позбавляється можливості отримати повноцінну та безпечну медичну допомогу, а зниження стандартів лікування стає системним явищем. Окупаційна адміністрація намагається маскувати колапс медичної системи освітніми гаслами, перекладаючи відповідальність за наслідки на пацієнтів і самих студентів.

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