На ВОТ Луганщины кадровый дефицит в медицине перекрывают первокурсниками, - ЦНС

В оккупированной Луганской области нехватку медицинских кадров пытаются компенсировать привлечением студентов первого курса без базовой подготовки, что создает риски для пациентов и свидетельствует о системном кризисе в отрасли.

О запуске соответствующей программы публично заявила так называемый министр здравоохранения оккупированной Луганщины Наталья Пащенко. Первокурсников медицинских факультетов привлекают к работе в больницах на должностях младшего медицинского персонала, представляя это как "ранний старт карьеры" и "бесшовный вход в профессию".

Фактически медицинскую помощь оказывают студенты, которые только начали обучение и не имеют базовых знаний по анатомии, физиологии, фармакологии или клинической логике. Формально речь идет о практическом опыте, однако на практике первокурсников используют для замещения отсутствующих работников в условиях острого дефицита кадров.

По информации инсайдеров Центра национального сопротивления, в отдельных больницах таких студентов привлекают к процедурам, выполнение которых без надлежащей подготовки создает прямые риски для пациентов. Контроль со стороны опытных медиков часто ограничен или отсутствует из-за перегрузки.

В ЦНС отмечают, что при такой модели население фактически лишается возможности получить полноценную и безопасную медицинскую помощь, а снижение стандартов лечения становится системным явлением. Оккупационная администрация пытается маскировать коллапс медицинской системы образовательными лозунгами, перекладывая ответственность за последствия на пациентов и самих студентов.

Ще є резерв - студенти-ветеринари. А що, лікарі з буратії та калмикії "вахтовим методом" вже не їдуть?
