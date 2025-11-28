Оккупационная администрация заявила, что в 2026 году "ДНР" возглавит "Содружество "Донбасс" — объединение "ДНР", "ЛНР" и российских Ростовской и Воронежской областей.

Как отмечается, особый акцент делается на Мариупольском порту, работу которого планируют "согласовывать" с транспортными узлами Ростовской области для "правильного распределения грузопотока".

Аналитики Центра национального сопротивления отмечают, что такие формулировки скрывают фактическую конфискацию стратегической инфраструктуры и ее передачу под внешний российский контроль. Мариупольский порт, который был одним из главных экономических центров Донбасса, превращается в транзитный коридор для российских интересов без участия местных общин.

Интеграция порта в логистику Ростова

По данным источников ЦНС, еще в августе оккупационные структуры проводили закрытые совещания по полной интеграции порта в логистические схемы Ростова. Речь идет о прямом подчинении управленческих решений российским транспортным операторам и перенаправлении прибыльных потоков за пределы региона, тогда как местным кадрам оставят только технические функции.

Порт уже сегодня используется для вывоза металла, зерна и других стратегических ресурсов Донбасса. Никаких программ восстановления или инвестиций оккупационные власти не предусматривают - происходит системное выкачивание ресурсов и блокирование любых перспектив экономического развития.

По информации ЦНС, под видом "логистической интеграции" оккупанты реализуют план централизованного отбора региональных ресурсов и окончательного экономического поглощения Донбасса, в котором Мариупольский порт является ключевым элементом.

