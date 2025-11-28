РУС
Оккупанты планируют полностью подчинить Мариупольский порт логистике Ростовской области, - ЦНС

Оккупационная администрация заявила, что в 2026 году "ДНР" возглавит "Содружество "Донбасс" — объединение "ДНР", "ЛНР" и российских Ростовской и Воронежской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр нацсопротивления.

Как отмечается, особый акцент делается на Мариупольском порту, работу которого планируют "согласовывать" с транспортными узлами Ростовской области для "правильного распределения грузопотока".

Аналитики Центра национального сопротивления отмечают, что такие формулировки скрывают фактическую конфискацию стратегической инфраструктуры и ее передачу под внешний российский контроль. Мариупольский порт, который был одним из главных экономических центров Донбасса, превращается в транзитный коридор для российских интересов без участия местных общин.

Интеграция порта в логистику Ростова

По данным источников ЦНС, еще в августе оккупационные структуры проводили закрытые совещания по полной интеграции порта в логистические схемы Ростова. Речь идет о прямом подчинении управленческих решений российским транспортным операторам и перенаправлении прибыльных потоков за пределы региона, тогда как местным кадрам оставят только технические функции.

Порт уже сегодня используется для вывоза металла, зерна и других стратегических ресурсов Донбасса. Никаких программ восстановления или инвестиций оккупационные власти не предусматривают - происходит системное выкачивание ресурсов и блокирование любых перспектив экономического развития.

По информации ЦНС, под видом "логистической интеграции" оккупанты реализуют план централизованного отбора региональных ресурсов и окончательного экономического поглощения Донбасса, в котором Мариупольский порт является ключевым элементом.

Мариуполь (5753) порт (751) Донецкая область (11449) Центр национального сопротивления (617) Мариупольский район (65)
Ну,а що туди може долетіти?)
28.11.2025 11:53 Ответить
Фламіндічі, звісно!
А ще та сама балістика, котра була "успішно випробувана" ще більше року тому.
28.11.2025 11:57 Ответить
Цікавенько... Донецькка область під Кадировим. Тобто, тепер йому віддали ще й Ростовську з Курською.
28.11.2025 11:57 Ответить
Звертайтесь до Мадяра,він допоможе логістику налагодити.Партнер буде надійний,простоювати не будете
28.11.2025 11:57 Ответить
Чому немає санкцій на торгові судна за незаконний вхід до порту Маріуполь?
28.11.2025 12:04 Ответить
Дали пожизненное чуваку, который просто взялся отвезти груз в Крым. Жалко ли мне его? Нет. Нельзя брать заказы в Крым, нельзя отдыхать в Крыму! Это табу! И работать, и покупать недвигу на так называемых новых территориях нельзя! Но это понятно только умным, к сожалению.
28.11.2025 12:04 Ответить
Ну так партнер все зробив для того, щоб кацапи нагрілися на українських ресурсах.

https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg

https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg

Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
28.11.2025 12:06 Ответить
 
 