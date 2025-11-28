Окупанти планують повністю підпорядкувати Маріупольський порт логістиці Ростовської області, - ЦНС

Окупаційна адміністрація заявила, що у 2026 році "ДНР" очолить "Содружество "Донбасс" - об’єднання "ДНР", "ЛНР" та російських Ростовської і Воронезької областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр нацспротиву.

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Як зазначається, особливий акцент робиться на Маріупольському порту, роботу якого планують "узгоджувати" з транспортними вузлами Ростовської області для "правильного розподілу грузопотоку".

Аналітики Центру національного спротиву наголошують, що такі формулювання приховують фактичну конфіскацію стратегічної інфраструктури та її передачу під зовнішній російський контроль. Маріупольський порт, який був одним із головних економічних центрів Донбасу, перетворюється на транзитний коридор для російських інтересів без участі місцевих громад.

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Інтеграція порту в логістику Ростова

За даними джерел ЦНС, ще у серпні окупаційні структури проводили закриті наради щодо повної інтеграції порту в логістичні схеми Ростова. Йдеться про пряме підпорядкування управлінських рішень російським транспортним операторам та перенаправлення прибуткових потоків за межі регіону, тоді як місцевим кадрам залишать лише технічні функції.

Порт уже сьогодні використовується для вивезення металу, зерна та інших стратегічних ресурсів Донбасу. Жодних програм відновлення чи інвестицій окупаційна влада не передбачає - відбувається системне викачування ресурсів і блокування будь-яких перспектив економічного розвитку.

За інформацією ЦНС, під виглядом "логістичної інтеграції" окупанти реалізують план централізованого відбору регіональних ресурсів та остаточного економічного поглинання Донбасу, в якому Маріупольський порт є ключовим елементом.

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