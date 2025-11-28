УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Окуповані території
880 8

Окупанти планують повністю підпорядкувати Маріупольський порт логістиці Ростовської області, - ЦНС

південний,порт

Окупаційна адміністрація заявила, що у 2026 році "ДНР" очолить "Содружество "Донбасс" - об’єднання "ДНР", "ЛНР" та російських Ростовської і Воронезької областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр нацспротиву.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, особливий акцент робиться на Маріупольському порту, роботу якого планують "узгоджувати" з транспортними вузлами Ростовської області для "правильного розподілу грузопотоку".

Аналітики Центру національного спротиву наголошують, що такі формулювання приховують фактичну конфіскацію стратегічної інфраструктури та її передачу під зовнішній російський контроль. Маріупольський порт, який був одним із головних економічних центрів Донбасу, перетворюється на транзитний коридор для російських інтересів без участі місцевих громад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують відправити 400 неповнолітніх із ТОТ Запоріжжя до РФ, - Центр нацспротиву

Інтеграція порту в логістику Ростова

За даними джерел ЦНС, ще у серпні окупаційні структури проводили закриті наради щодо повної інтеграції порту в логістичні схеми Ростова. Йдеться про пряме підпорядкування управлінських рішень російським транспортним операторам та перенаправлення прибуткових потоків за межі регіону, тоді як місцевим кадрам залишать лише технічні функції.

Порт уже сьогодні використовується для вивезення металу, зерна та інших стратегічних ресурсів Донбасу. Жодних програм відновлення чи інвестицій окупаційна влада не передбачає - відбувається системне викачування ресурсів і блокування будь-яких перспектив економічного розвитку.

За інформацією ЦНС, під виглядом "логістичної інтеграції" окупанти реалізують план централізованого відбору регіональних ресурсів та остаточного економічного поглинання Донбасу, в якому Маріупольський порт є ключовим елементом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупаційна влада на Херсонщині почала масову конфіскацію житла українців для потреб армії РФ, - ЦНС

Автор: 

Маріуполь (3248) порт (2175) Донецька область (11310) Центр національного спротиву (851) Маріупольський район (106)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну,а що туди може долетіти?)
показати весь коментар
28.11.2025 11:53 Відповісти
Фламіндічі, звісно!
А ще та сама балістика, котра була "успішно випробувана" ще більше року тому.
показати весь коментар
28.11.2025 11:57 Відповісти
Цікавенько... Донецькка область під Кадировим. Тобто, тепер йому віддали ще й Ростовську з Курською.
показати весь коментар
28.11.2025 11:57 Відповісти
Звертайтесь до Мадяра,він допоможе логістику налагодити.Партнер буде надійний,простоювати не будете
показати весь коментар
28.11.2025 11:57 Відповісти
Чому немає санкцій на торгові судна за незаконний вхід до порту Маріуполь?
показати весь коментар
28.11.2025 12:04 Відповісти
Дали пожизненное чуваку, который просто взялся отвезти груз в Крым. Жалко ли мне его? Нет. Нельзя брать заказы в Крым, нельзя отдыхать в Крыму! Это табу! И работать, и покупать недвигу на так называемых новых территориях нельзя! Но это понятно только умным, к сожалению.
показати весь коментар
28.11.2025 12:04 Відповісти
Ну так партнер все зробив для того, щоб кацапи нагрілися на українських ресурсах.

https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg

https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg

Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
показати весь коментар
28.11.2025 12:06 Відповісти
Привіт йому з Туапсе та Новоросійську
показати весь коментар
28.11.2025 15:34 Відповісти
 
 