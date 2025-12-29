Более 70% украинцев - против признания ВОТ частью России и сокращения численности ВСУ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев не согласны с признанием ТОТ частью России, сокращением ВСУ или отказом от вступления в НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократичні ініціативи" и Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Так, 76% украинцев считают неприемлемым признание временно оккупированных территорий частью России, 13% его поддерживают. Наибольшая поддержка этого требования наблюдается в центральных (22%) и восточных областях (21%), на юге - 12%, на западе - менее 2%.

70% респондентов не согласны на сокращение численности Вооруженных Сил Украины до 600 тыс. военных в обмен на прекращение войны, 20% это предложение поддерживают. При этом на западе страны сокращение ВСУ поддерживают только 6%, в центральных и восточных областях - около 25%, на юге - 53%.

61% украинцев не согласны, чтобы меньшая часть замороженных активов РФ направлялась на восстановление Украины, а большая - на проекты, которые углубляют сотрудничество США и РФ; 22% считают это требование приемлемым.

Что касается вступления в НАТО, 51% опрошенных считают неприемлемым требование отказаться от него, поддерживают его 35% респондентов.

