Более 70% украинцев - против признания ВОТ частью России и сокращения численности ВСУ, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Большинство украинцев не согласны с признанием ТОТ частью России, сокращением ВСУ или отказом от вступления в НАТО.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократичні ініціативи" и Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.
Так, 76% украинцев считают неприемлемым признание временно оккупированных территорий частью России, 13% его поддерживают. Наибольшая поддержка этого требования наблюдается в центральных (22%) и восточных областях (21%), на юге - 12%, на западе - менее 2%.
70% респондентов не согласны на сокращение численности Вооруженных Сил Украины до 600 тыс. военных в обмен на прекращение войны, 20% это предложение поддерживают. При этом на западе страны сокращение ВСУ поддерживают только 6%, в центральных и восточных областях - около 25%, на юге - 53%.
61% украинцев не согласны, чтобы меньшая часть замороженных активов РФ направлялась на восстановление Украины, а большая - на проекты, которые углубляют сотрудничество США и РФ; 22% считают это требование приемлемым.
Что касается вступления в НАТО, 51% опрошенных считают неприемлемым требование отказаться от него, поддерживают его 35% респондентов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ким воювати - ти думаєш, що мєнти, прокурори, судді, сбу, тцк буде на нулю захищати тебе???
Вибрав крадія, брехуна то йди воюй, а не ***** тут.
Окупанти розстріляли трьох українських захисників поблизу Гуляйполя, - DeepState. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3592761
Окупанти розстріляли двох полонених українських військових у с.Шахове на Донеччині: розпочато розслідування. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3592809
Експорт зброї з Німеччини для України цього року впав у 7 разів і лише трохи перевищив 1 мільярд євро Джерело: https://censor.net/n3592886
- проблема в скороченні ЗСУ навіть не в скороченні а в тому ЩО НАМ ДИКТУЮТЬ що робити з армією а значить лишають суверенітету. Ми станемо паперовою республікаю як Абхазія чи Приднстровя
- те саме і про визнання окупованих територій. Причому це визначення це лише перший крок в прірву з якої через 2-5 років від країни не лишиться НІЧОГО
Правдивих опитувань зараз не проводять,тільки інколи социс і то з нюансами.
А реалії: або зараз по договору, або через рік силою) но станеться. Враховуючи теперішні темпи наступу, що вже до гуляйполя дійшли.