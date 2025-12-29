РУС
Сокращение численности СО после войні не будет
Более 70% украинцев - против признания ВОТ частью России и сокращения численности ВСУ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев не согласны с признанием ТОТ частью России, сокращением ВСУ или отказом от вступления в НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократичні ініціативи" и Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Украинцы отвергают ключевые требования мирного плана США

Так, 76% украинцев считают неприемлемым признание временно оккупированных территорий частью России, 13% его поддерживают. Наибольшая поддержка этого требования наблюдается в центральных (22%) и восточных областях (21%), на юге - 12%, на западе - менее 2%.

70% респондентов не согласны на сокращение численности Вооруженных Сил Украины до 600 тыс. военных в обмен на прекращение войны, 20% это предложение поддерживают. При этом на западе страны сокращение ВСУ поддерживают только 6%, в центральных и восточных областях - около 25%, на юге - 53%.

Пока речь идет о свободной экономической зоне на Донбассе, а не о демилитаризованной, - Зеленский

61% украинцев не согласны, чтобы меньшая часть замороженных активов РФ направлялась на восстановление Украины, а большая - на проекты, которые углубляют сотрудничество США и РФ; 22% считают это требование приемлемым.

Что касается вступления в НАТО, 51% опрошенных считают неприемлемым требование отказаться от него, поддерживают его 35% респондентов.

Вопрос территориальных уступок значительно задерживает переговоры, - Вэнс

опрос (3006) война в Украине (7372)
+9
А скільки з них готові відстоювати зі зброєю, як роблять наші воїни.
29.12.2025 15:38 Ответить
+8
А тут кажуть, що не має кому воювати - вот 70% готових на "кордони 91-х".
29.12.2025 15:38 Ответить
+5
до таких довбнів як ти навіть не доходить,що якщо піти на такі угоди,то москальня просто буде ближче і хробаки збережуть свій особовий склад і тупо підуть далі,звинувативши Україну в зриві угод.Якщо не воювати смертей буде в сотні разів більше,ну не вже не доходить,що маньяку нема шляху назад в нього два шляхи або він воює або йде в могилу!
29.12.2025 15:46 Ответить
Ну, якщо опитати всіх курців, чи вважають вони куріння корисною звичкою, результати будуть приблизно такими ж самими.
29.12.2025 15:57 Ответить
О зедебіл проснувся - виродку ти на нулю чи в дшв?
Ким воювати - ти думаєш, що мєнти, прокурори, судді, сбу, тцк буде на нулю захищати тебе???
Вибрав крадія, брехуна то йди воюй, а не ***** тут.
29.12.2025 15:52 Ответить
То ти воюєш, щоб смертей не було, чи йдеш у могилу?
29.12.2025 16:09 Ответить
Те, кто готовы до кордонив 1991 года воевать, уже не далеко от короднов последнего пристанища. И пофиг, главное лозунг красивый!
29.12.2025 15:46 Ответить
ІДІОТАМ навіть не зрозуміти що

- проблема в скороченні ЗСУ навіть не в скороченні а в тому ЩО НАМ ДИКТУЮТЬ що робити з армією а значить лишають суверенітету. Ми станемо паперовою республікаю як Абхазія чи Приднстровя

- те саме і про визнання окупованих територій. Причому це визначення це лише перший крок в прірву з якої через 2-5 років від країни не лишиться НІЧОГО
29.12.2025 15:41 Ответить
Проблема в тому, що такі ідіоти як ти готові воювати чужими руками за те, щоб прописати чисельність армії у 800 тисяч, щоб потім через брак фінансування всеодно скоротити їх в рази. А скорочувати доведеться - бо потягнути армію під 1 млн у мирний час неможливо.
29.12.2025 16:12 Ответить
Я мабуть ніколи не зрозумію цих людей. Щоб подібного з територіями не трапилось, всі ці свої балачки треба підкріплювати діями, в значить воювати. Натурально воювати нікому, а суспільство в хмарах літає ! Чому всі ці люди не в чергах під тцк !? Пздц.
29.12.2025 15:43 Ответить
Бо це фейк опитування під різні задачи в тому числі і для США. Вчора Трамп бовтнул і тут оп опитування із кустів підїхало.
Правдивих опитувань зараз не проводять,тільки інколи социс і то з нюансами.
29.12.2025 15:53 Ответить
і хто проти - само собою або заброньований або інвалід, і 100% не захоче особисто іти на м'ясний штурм, відстоювати Донбас.

А реалії: або зараз по договору, або через рік силою) но станеться. Враховуючи теперішні темпи наступу, що вже до гуляйполя дійшли.
29.12.2025 15:49 Ответить
Це ви мабуть опитали тих "нещасних" біженців які втікли за кордон, здорових чоловіків, які закликають тобто загрібають жар чужими руками?
29.12.2025 15:54 Ответить
Та не хвилюйтесь! Не так питання стояти буде. Вкраїнчикам впарять особливу економічну зону, де Кацапія буде інвестувати, будувати, керувати, і слідкувати за законом. І це залізобетонно пропишуть в красивому заголовку, без подробиць, додатків, і традиційномц Зе-кручу-верчу засекречених додатків.
29.12.2025 16:11 Ответить
 
 