РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
992 29

Пока речь идет о свободной экономической зоне на Донбассе, а не о демилитаризованной, - Зеленский

Создадут свободную экономическую зону: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время обсуждается создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил журналистам.

Что известно

"Пока что мы говорим о свободной экономической зоне. Деталей пока нет, но все начали этот вопрос проговаривать", - сказал он.

Читайте также: США и Европа будут помогать Украине, если Россия не согласится на мир, - Зеленский

Прекращение огня

Мониторинг прекращения огня будут обеспечивать партнеры.

"Технический мониторинг и присутствие также будет понятно, все эти детали будут в гарантиях безопасности для Украины", - добавил глава государства.

Читайте также: После встреч с партнерами не исключена возможность переговоров с Россией, - Зеленский

Зеленский Владимир Донбасс
+4
Через нобєлєвський свербіж одного рудого довбня доводиться от такою ****** страждати.
29.12.2025 11:39 Ответить
+4
Що за бредятина? Яка, нафіг , вільна економічна зона? Що верзе це упороте зелене лайно???
29.12.2025 11:40 Ответить
+2
Мілітаризована вільна економічна зона - це як і яким боком?
29.12.2025 11:41 Ответить
Трампу по херу яка там буде зона-йому головне закінчити війну..а оці зони придумують ті хто бажає будь якою ціною продовження війни
29.12.2025 11:46 Ответить
росія не бажає продовжувати війну за будь-яку ціну, лише до достіжєнія всєх цєлєй сво.
От поки не будуть досягнуті, доти і воюватиме.
29.12.2025 11:52 Ответить
наївно вірити маячні ***** та інших кацапів
29.12.2025 11:57 Ответить
Ну треба шось же видумувати шоб не припиняти війну
29.12.2025 11:43 Ответить
Це як? Та як 2+2=5
29.12.2025 11:47 Ответить
Вільна економічна зона під контролем ФСБ - Зеля
29.12.2025 11:44 Ответить
У "мирних переговорах" з Росією адміністрація Трампа наслідує поведінку президента США під час укладення сумнозвісної угоди США з Талібаном у 2020 році. Про це https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10162716479574846&id=804759845&rdid=nr6C3DwjI4lUGytv пише директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Семиволос зауважує, що угода, яка була підписана 29 лютого 2020 року в столиці Катару Досі призвела до хаотичного виведення військ США з Афганістану у 2021 році та швидкого захоплення влади талібами. Поразка США в Афганістані надихнула Росію та Китай до експансії.
Директор Центру близькосхідних досліджень нагадує ключові моменти, якими відзначилася ця сумнозвісна угода.
29.12.2025 11:46 Ответить
"Отже, перше, виключення уряду Афганістану з переговорів: угода була укладена виключно між США та «Талібаном», без участі офіційного уряду Афганістану на чолі з президентом Ашрафом Гані. Це послабило позиції афганського уряду, який втратив легітимність і вплив, а також деморалізувало афганські сили безпеки. Таліби сприйняли це як визнання їхньої сили, що посилило їхню впевненість у перемозі.
‼️Таліби брали на себе нереалістичні зобов'язання, які ніколи не збиралися виконувати. Угода не передбачала механізмів примусу чи перевірки виконання цих умов, що зробило її слабкою. Це по друге.
‼️Жорсткий графік виводу військ та відсутність плану на випадок провалу, це третє і четверте.

По-п'яте, прагнення швидкого результату. Трамп прагнув виконати свою передвиборчу обіцянку вивести війська з Афганістану, що було популярним серед його виборців. Це підштовхнуло його адміністрацію до укладення угоди, яка більше зосереджувалася на короткострокових політичних вигодах (демонстрація «миру»), ніж на довгостроковій стабільності в Афганістані", - пише Семиволос.
29.12.2025 11:49 Ответить
Мабуть так.
кацапи наживатимуться. І готуватимуть ґрунт для нового нападу.

Адже, наскільки я зрозумів, блаЗЄнський дасть наказ покинути навіть те, що кацапи не змогли захопити.
29.12.2025 11:46 Ответить
«Росія ніколи не буде розвиненою. Це не той народ.

Будь-який союз України з Росією недоцільний і особливо вбивчий в економічному плані. Технологічно ми залишимося позаду всього світу.

Нам треба включатися в світові ринки. Нам потрібні знання, щоб розвивати технології, які є на заході, але ніяк не в Росії.

Ось я, росіянин до мозку кісток, але я вам кажу: нічого хорошого Україну не очікує, якщо вона піде в Росію".

Микола Амосов,

видатний український хірург, біокібернетик, філософ, письменник
29.12.2025 11:50 Ответить
Припиніть цю маячню цього горе президента цитувати ,йому пофіг Україна ,йому понад усе збереження своєї дупи ні за що не відповідати те що накоїв ,та догодити трампу вдаючи з нього миротворця.
29.12.2025 11:45 Ответить
Його завдання залишатись при владі як найдовше і при цьому робити видимість роботию.Що написали,те клоун і прочитав
29.12.2025 11:48 Ответить
Це все від лукавого.
В цю красиву обгортку "вільної економічної зони на Донбасі " Зеля хоче обернути свій злочин по передачі пуйлу української території в Донецькій області.
Всі розуміють, що якщо будуть виведені ЗСУ з Краматорсько-Слов'янської агломерації то туди відразу знайдуть рашисти.
29.12.2025 11:45 Ответить
Суч@ри кончені, хочуть схематози знову робити. Вам ПДВ, а нам контрабус через Бамбас!
Вова йди вже!
29.12.2025 11:46 Ответить
Перенюхав?
29.12.2025 11:47 Ответить
Яка вільна зона, якщо територія окупована??? Зеленський має подати у відставку негайно. Його конкретно продавили шантажем. Він відкрито крок за кроком чітко здає всі позиції. Якщо цього найпотужнішого зрадника не зупинити, держави через півроку не буде. Буде "образование", як казав Орбан
29.12.2025 11:48 Ответить
Переважна кількість даунбасян уже більше дясятка років "дякує" за вкладені Україною в Донбас гроші. Зеопудало хоче заставити наш народ наступити на ті самі граблі?
Під яким би "соусом" хрипатий не пробував продати частину України -залишок своїх років повинен провести в цугундері.
29.12.2025 11:50 Ответить
Говард Баффет відвідує бомбосховища у Херсоні. Говард є найбільшим приватним донором України, який пожертвував понад 1 мільярд доларів зі свого особистого статку і тим самим врятував тисячі життів.

29.12.2025 11:51 Ответить
Дякуємо, Говарде
29.12.2025 11:54 Ответить
Якщо хтось пам'ятає, то Крим також мав вільну економічну зону на початку окупації, що давало нашим бізнесюкам заробляти поки кацапи не налагодили свій бізнес.
29.12.2025 11:52 Ответить
Донбас мають контролювати виключно британці ‼️‼️‼️ НИЯКИХ росіян поруч- має бути черта оседлості для кацапів ЗА УРАЛОМ
29.12.2025 11:52 Ответить
гешефт на крові
29.12.2025 11:53 Ответить
Це у росіян така наживка , щоб донбас за собою закріпити .
Блін, нехай повертають Кубань і Дон Україні
29.12.2025 11:55 Ответить
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., ..., ..., найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадянами, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією та свободою слова.

Поверни це ВСЕ Гнида! ... і тікай в Ізраїль.
29.12.2025 11:55 Ответить
В кожній ВЕЗ в будь-якій країні є влада. Яка, чия влада буде на Донбасі?
29.12.2025 11:56 Ответить
‼️Президент США Дональд Трамп під час свого другого терміну неймовірно точно повторює провальні кроки на війні Росії проти України, які він робив під час першої каденції з війною в Афганістані:
Від угоди про рідкісноземельні метали та зменшення допомоги до ведення переговорів з ворогами з виключенням з цього процесу партнерів.
29.12.2025 11:58 Ответить
 
 