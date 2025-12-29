Пока речь идет о свободной экономической зоне на Донбассе, а не о демилитаризованной, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время обсуждается создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил журналистам.

Что известно

"Пока что мы говорим о свободной экономической зоне. Деталей пока нет, но все начали этот вопрос проговаривать", - сказал он.

Прекращение огня

Мониторинг прекращения огня будут обеспечивать партнеры.

"Технический мониторинг и присутствие также будет понятно, все эти детали будут в гарантиях безопасности для Украины", - добавил глава государства.

