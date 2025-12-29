Пока речь идет о свободной экономической зоне на Донбассе, а не о демилитаризованной, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время обсуждается создание свободной экономической зоны на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил журналистам.
Что известно
"Пока что мы говорим о свободной экономической зоне. Деталей пока нет, но все начали этот вопрос проговаривать", - сказал он.
Прекращение огня
Мониторинг прекращения огня будут обеспечивать партнеры.
"Технический мониторинг и присутствие также будет понятно, все эти детали будут в гарантиях безопасности для Украины", - добавил глава государства.
От поки не будуть досягнуті, доти і воюватиме.
Семиволос зауважує, що угода, яка була підписана 29 лютого 2020 року в столиці Катару Досі призвела до хаотичного виведення військ США з Афганістану у 2021 році та швидкого захоплення влади талібами. Поразка США в Афганістані надихнула Росію та Китай до експансії.
Директор Центру близькосхідних досліджень нагадує ключові моменти, якими відзначилася ця сумнозвісна угода.
‼️Таліби брали на себе нереалістичні зобов'язання, які ніколи не збиралися виконувати. Угода не передбачала механізмів примусу чи перевірки виконання цих умов, що зробило її слабкою. Це по друге.
‼️Жорсткий графік виводу військ та відсутність плану на випадок провалу, це третє і четверте.
По-п'яте, прагнення швидкого результату. Трамп прагнув виконати свою передвиборчу обіцянку вивести війська з Афганістану, що було популярним серед його виборців. Це підштовхнуло його адміністрацію до укладення угоди, яка більше зосереджувалася на короткострокових політичних вигодах (демонстрація «миру»), ніж на довгостроковій стабільності в Афганістані", - пише Семиволос.
кацапи наживатимуться. І готуватимуть ґрунт для нового нападу.
Адже, наскільки я зрозумів, блаЗЄнський дасть наказ покинути навіть те, що кацапи не змогли захопити.
Будь-який союз України з Росією недоцільний і особливо вбивчий в економічному плані. Технологічно ми залишимося позаду всього світу.
Нам треба включатися в світові ринки. Нам потрібні знання, щоб розвивати технології, які є на заході, але ніяк не в Росії.
Ось я, росіянин до мозку кісток, але я вам кажу: нічого хорошого Україну не очікує, якщо вона піде в Росію".
Микола Амосов,
видатний український хірург, біокібернетик, філософ, письменник
В цю красиву обгортку "вільної економічної зони на Донбасі " Зеля хоче обернути свій злочин по передачі пуйлу української території в Донецькій області.
Всі розуміють, що якщо будуть виведені ЗСУ з Краматорсько-Слов'янської агломерації то туди відразу знайдуть рашисти.
Вова йди вже!
Під яким би "соусом" хрипатий не пробував продати частину України -залишок своїх років повинен провести в цугундері.
Блін, нехай повертають Кубань і Дон Україні
Поверни це ВСЕ Гнида! ... і тікай в Ізраїль.
Від угоди про рідкісноземельні метали та зменшення допомоги до ведення переговорів з ворогами з виключенням з цього процесу партнерів.