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Поки що йдеться про вільну економічну зону на Донбасі, а не демілітаризовану, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі обговорюється створення вільної економічної зони на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив журналістам.
Що відомо?
"Поки що ми говоримо про вільну економічну зону. Деталей поки що немає, але всі почали це питання проговорювати", - сказав він.
Припинення вогню
Моніторинг припинення вогню забезпечуватимуть партнери.
"Технічний моніторинг і присутність також буде зрозуміла, всі ці деталі будуть в гарантіях безпеки для України", - додав глава держави.
Топ коментарі
+21 Юрій Заданюк
показати весь коментар29.12.2025 11:40 Відповісти Посилання
+16 Luk Viktor
показати весь коментар29.12.2025 11:41 Відповісти Посилання
+15 Деніс Войцеховський
показати весь коментар29.12.2025 11:39 Відповісти Посилання
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