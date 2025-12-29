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Поки що йдеться про вільну економічну зону на Донбасі, а не демілітаризовану, - Зеленський

Створять вільну економічну зону: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі обговорюється створення вільної економічної зони на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив журналістам.

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Що відомо?

"Поки що ми говоримо про вільну економічну зону. Деталей поки що немає, але всі почали це питання проговорювати", - сказав він.

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Припинення вогню

Моніторинг припинення вогню забезпечуватимуть партнери.

"Технічний моніторинг і присутність також буде зрозуміла, всі ці деталі будуть в гарантіях безпеки для України", - додав глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Донбас (21872)
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Топ коментарі
+21
Що за бредятина? Яка, нафіг , вільна економічна зона? Що верзе це упороте зелене лайно???
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29.12.2025 11:40 Відповісти
+16
Мілітаризована вільна економічна зона - це як і яким боком?
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29.12.2025 11:41 Відповісти
+15
Через нобєлєвський свербіж одного рудого довбня доводиться от такою ****** страждати.
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29.12.2025 11:39 Відповісти

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