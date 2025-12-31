Около 4,3 тыс. км² территории Украины оккупировали российские войска в 2025 году. ИНФОГРАФИКА
В 2025 году российские войска захватили более 4 тысяч квадратных километров территории Украины.
Об этом сообщает аналитический центр "UA War Infographics", передает Цензор.НЕТ.
Оккупированные территории
За 2024 год, по данным портала "Мілітарний", армия РФ оккупировала 3,6 тыс. км² украинской земли. В 2025 году – примерно 4 322км2.
Обстрелы Украины
- Кроме того, только 4 дня 2025 года украинцы пережили без обстрелов российскими "шахедами" и ракетами.
На инфографике дни, когда был запущен как минимум один дрон или ракета:
я гражданин Украины
Luiza
Старый зольдат
біда в тому що населення мінуc 16 млн і дійсно вирок
І ось Зєлєнскіц президент. Цікаво, ці 4, 3 тис. квадратних кілометрів кацапи захопили тому, що "вони всі" нп вмерли, а вмерли тисячі звичайних українців?
До речі, площа Криму - 27 000 квадратних кілометрів. З початку повномасштабного вторгнення, за президегтства Зєлєнского кацапія окупувала близько 70 тис. квадратних кілометрів. Це майже три території Криму. "Вони" (Зєлєнскій і слуги) не вмерли вже три рази? 🤔