1 349 15

Около 4,3 тыс. км² территории Украины оккупировали российские войска в 2025 году. ИНФОГРАФИКА

В 2025 году российские войска захватили более 4 тысяч квадратных километров территории Украины.

Об этом сообщает аналитический центр "UA War Infographics", передает Цензор.НЕТ.



Оккупированные территории

За 2024 год, по данным портала "Мілітарний", армия РФ оккупировала 3,6 тыс. км² украинской земли. В 2025 году – примерно 4 322км2.

Сколько территории Украины захватила РФ в 2025 году
Фото: UA War Infographics

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 70% украинцев против признания ВОТ частью России и сокращения численности ВСУ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Обстрелы Украины

  • Кроме того, только 4 дня 2025 года украинцы пережили без обстрелов российскими "шахедами" и ракетами. 

На инфографике дни, когда был запущен как минимум один дрон или ракета:

Обстрелы Украины в 2025 году

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 33% украинцев ожидают мира в 2026 году, - опрос

Автор: 

оккупация (10393) территориальная целостность (337) война в Украине (7396)
Топ комментарии
+7
хто крім сша чи китаезів міг вчинити такий спротив кацапні - ну на тих вони би і не напали ...., звичайно тільки Україна...

31.12.2025 20:41 Ответить
+4
говнокомандуючий зеленський 🤡 здав ...а скільки людей загинуло з 22р ?!!! паскудо лукава...

31.12.2025 20:51 Ответить
+3
********, це ви зробили РАЗОМ, з москалями та Ze.

31.12.2025 20:56 Ответить
хто крім сша чи китаезів міг вчинити такий спротив кацапні - ну на тих вони би і не напали ...., звичайно тільки Україна...

31.12.2025 20:41 Ответить
говнокомандуючий зеленський 🤡 здав ...а скільки людей загинуло з 22р ?!!! паскудо лукава...

31.12.2025 20:51 Ответить
Але ,на жаль,це не спинило москалів.Через рік,тим кому було 17 років,стануть знову призовними(Бутусов добре сказав,по 40 тисяч в місяць нищити - тоді побачимо(

31.12.2025 20:55 Ответить
Провал сирникова і потужнього, але всі залишаються на своїх посадах, наче нічого і немає, просер України йде за планом.

31.12.2025 20:55 Ответить
********, це ви зробили РАЗОМ, з москалями та Ze.

31.12.2025 20:56 Ответить
Території бог з ними

біда в тому що населення мінуc 16 млн і дійсно вирок

31.12.2025 20:59 Ответить
Насправді - не поганий результат для Сил Оборони - за шмат зруйнованої землі розміром 63 на 63 км , русня заплатила 400 000 втратами !

31.12.2025 21:01 Ответить
Так подякуйте нашим довбаним стратєгам за курську авантюру , куди перекинули найбільш боєздатні війська з Донеччини ,що слобило фронт і привело до окупації вищезгаданих територій.

31.12.2025 21:03 Ответить
Але й не виключено, що без курською авантюри Сумська область була би вже у складі росіі.

31.12.2025 21:39 Ответить
з якого дива?

31.12.2025 21:42 Ответить
Якщо кацапи хотіли щоб Сумщина була в складі росії ,то вони б не виводили свої війська в квітні 2022 року.

31.12.2025 22:02 Ответить
Це з розряду - якби кацапи хотіли, щоб Україна була у складі росіі...

31.12.2025 22:08 Ответить
Так не дивіться гівномарафон . бо там і не таку маячню розкажуть.

31.12.2025 22:37 Ответить
Це таке потелемарафону казали?

31.12.2025 22:42 Ответить
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
І ось Зєлєнскіц президент. Цікаво, ці 4, 3 тис. квадратних кілометрів кацапи захопили тому, що "вони всі" нп вмерли, а вмерли тисячі звичайних українців?
До речі, площа Криму - 27 000 квадратних кілометрів. З початку повномасштабного вторгнення, за президегтства Зєлєнского кацапія окупувала близько 70 тис. квадратних кілометрів. Це майже три території Криму. "Вони" (Зєлєнскій і слуги) не вмерли вже три рази? 🤔

31.12.2025 21:10 Ответить
 
 