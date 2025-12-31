Около 4,3 тыс. км² территории Украины оккупировали российские войска в 2025 году. ИНФОГРАФИКА

В 2025 году российские войска захватили более 4 тысяч квадратных километров территории Украины.

Об этом сообщает аналитический центр "UA War Infographics", передает Цензор.НЕТ.

Оккупированные территории

За 2024 год, по данным портала "Мілітарний", армия РФ оккупировала 3,6 тыс. км² украинской земли. В 2025 году – примерно 4 322км2.

Фото: UA War Infographics

Обстрелы Украины

Кроме того, только 4 дня 2025 года украинцы пережили без обстрелов российскими "шахедами" и ракетами.

На инфографике дни, когда был запущен как минимум один дрон или ракета:

