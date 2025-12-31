РУС
Около 33% украинцев ожидают мира в 2026 году, - опрос

В украинском обществе растет доля людей, которые ожидают, что ближайший год будет более мирным в глобальном измерении.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса End of Year Survey (EoY), передает Цензор.НЕТ.

Согласно исследованию, оценки украинцев относительно будущего мира в настоящее время распределились почти поровну: около трети респондентов считают, что год будет более мирным, еще треть ожидает сохранения нынешнего уровня напряженности, а остальные прогнозируют ухудшение ситуации.

В то же время социологи фиксируют четкую тенденцию роста оптимизма. Если в ноябре 2023 года на более мирный мир надеялись 26% украинцев, то сейчас таких уже около 33%.

Для сравнения, в большинстве стран, где проводился опрос, доминируют пессимистические ожидания. В Западной Европе 55% опрошенных считают, что мир станет более неспокойным, в Восточной Европе такое мнение разделяют 42% респондентов.

В отчете отмечается, что на этом фоне украинцы демонстрируют более высокий уровень надежд на улучшение глобальной ситуации с безопасностью, чем респонденты во многих других регионах мира.

 

Топ комментарии
+4
Тільки 33% очікують на мир? То 67% прикольно, коли війна? Чи хтось не вміє в заголовки?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:17 Ответить
+4
Єдине що трохи тішить то це те що дурнів зменшилось від 73% до 33%...
показать весь комментарий
31.12.2025 17:17 Ответить
+3
Магія "73" скінчилася?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Магія "73" скінчилася?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:16 Ответить
Тільки 33% очікують на мир? То 67% прикольно, коли війна? Чи хтось не вміє в заголовки?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:17 Ответить
справа у приколах? ти теж очікуєш закінчення війни в 26 р.? цього, на жаль, не буде. На те багато причин. І одна з них, куди кацапам подіти міліон руцьких орків що зараз в Україні?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:23 Ответить
Туди, куди Україна подіне 800 тисяч ветеранів. Ну ще можна повоювати пару років коли одні або інші закінчаться, правда тих в 5 раз більше, а втрати 1 до 2.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:27 Ответить
Воюют не люди, а деньги.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:31 Ответить
Лікуй голову.
На кладовищах також гроші поховані?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:45 Ответить
1до 2? це з "Нахтігаля" новина?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:33 Ответить
Справа в божевільних, які вірять у казки
показать весь комментарий
31.12.2025 17:46 Ответить
Сподівалкіни вірили не фактам, а обісцянкам що хужеНеБудет. Збулось?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:25 Ответить
Не знаю, в що ви там вірили. Але результати вашої віри катастрофічні.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:47 Ответить
Результат моєї віри був знищений виборами 2019. Два рази.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:58 Ответить
Єдине що трохи тішить то це те що дурнів зменшилось від 73% до 33%...
показать весь комментарий
31.12.2025 17:17 Ответить
Ждуни, чи шо? Який ще мир, з ким?!
показать весь комментарий
31.12.2025 17:19 Ответить
Українці мріють щоби відкрили кордони.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:22 Ответить
тебе що тримає?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:24 Ответить
Немає ще 60 років і більше нічого не тримає
показать весь комментарий
31.12.2025 18:02 Ответить
Як без надії - ніколи не потрібно падати духом
показать весь комментарий
31.12.2025 17:23 Ответить
А ще 9% людей вірять, що Земля пласка
показать весь комментарий
31.12.2025 17:30 Ответить
Вмикаєш дурня чи справді такий?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:36 Ответить
З Донецька пишеш?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:46 Ответить
Ви ще не знаєте про 21 пункт плану закінчення війни імені Зеленского. Там написано, що маюить бути проведені вільні і чесні вибори в "Дії" завдяки яким буде вибрано нового перзидента Зеленского.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:41 Ответить
 
 