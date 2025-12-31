Около 33% украинцев ожидают мира в 2026 году, - опрос
В украинском обществе растет доля людей, которые ожидают, что ближайший год будет более мирным в глобальном измерении.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса End of Year Survey (EoY), передает Цензор.НЕТ.
Согласно исследованию, оценки украинцев относительно будущего мира в настоящее время распределились почти поровну: около трети респондентов считают, что год будет более мирным, еще треть ожидает сохранения нынешнего уровня напряженности, а остальные прогнозируют ухудшение ситуации.
В то же время социологи фиксируют четкую тенденцию роста оптимизма. Если в ноябре 2023 года на более мирный мир надеялись 26% украинцев, то сейчас таких уже около 33%.
Для сравнения, в большинстве стран, где проводился опрос, доминируют пессимистические ожидания. В Западной Европе 55% опрошенных считают, что мир станет более неспокойным, в Восточной Европе такое мнение разделяют 42% респондентов.
В отчете отмечается, что на этом фоне украинцы демонстрируют более высокий уровень надежд на улучшение глобальной ситуации с безопасностью, чем респонденты во многих других регионах мира.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На кладовищах також гроші поховані?