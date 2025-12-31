Около 33% украинцев ожидают мира в 2026 году, - опрос

В украинском обществе растет доля людей, которые ожидают, что ближайший год будет более мирным в глобальном измерении.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса End of Year Survey (EoY), передает Цензор.НЕТ.

Согласно исследованию, оценки украинцев относительно будущего мира в настоящее время распределились почти поровну: около трети респондентов считают, что год будет более мирным, еще треть ожидает сохранения нынешнего уровня напряженности, а остальные прогнозируют ухудшение ситуации.

В то же время социологи фиксируют четкую тенденцию роста оптимизма. Если в ноябре 2023 года на более мирный мир надеялись 26% украинцев, то сейчас таких уже около 33%.

Для сравнения, в большинстве стран, где проводился опрос, доминируют пессимистические ожидания. В Западной Европе 55% опрошенных считают, что мир станет более неспокойным, в Восточной Европе такое мнение разделяют 42% респондентов.

В отчете отмечается, что на этом фоне украинцы демонстрируют более высокий уровень надежд на улучшение глобальной ситуации с безопасностью, чем респонденты во многих других регионах мира.

