63% украинцев верят в победу страны в войне с Россией, - опрос
63% украинцев верят в победу Украины, тогда как 22% в это не верят.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.
По сравнению с августом 2025 года, уровень веры граждан в победу снизился на 10% - с 73% до 63%. В декабре 2024 года в победу верили 77% опрошенных.
Региональные показатели демонстрируют значительную разницу: самый высокий уровень веры в победу наблюдается на западе страны (88%) и юге (84,5%), несколько меньше - в центре (73%), а на востоке Украины только 55% верят в победу, тогда как 45% - нет.
Топ комментарии
+6 Петрик Похмільський
показать весь комментарий29.12.2025 16:00 Ответить Ссылка
+5 Андрiй Мороз #612401
показать весь комментарий29.12.2025 16:01 Ответить Ссылка
+4 Антананаріву
показать весь комментарий29.12.2025 16:06 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
українці мають таку ненависть в серцях до них
що готові їх вбивати в будь-яких умовах
вони просто забули, як українська земля в них стріляла ,
коли вони думали, що її захопили та йшли по ній.
Особливо тих, хто в Німеччині.