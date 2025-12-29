РУС
63% украинцев верят в победу страны в войне с Россией, - опрос

63% украинцев верят в победу Украины, тогда как 22% в это не верят.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

По сравнению с августом 2025 года, уровень веры граждан в победу снизился на 10% - с 73% до 63%. В декабре 2024 года в победу верили 77% опрошенных.

Региональные показатели демонстрируют значительную разницу: самый высокий уровень веры в победу наблюдается на западе страны (88%) и юге (84,5%), несколько меньше - в центре (73%), а на востоке Украины только 55% верят в победу, тогда как 45% - нет.

63% украинцев верят в победу в войне с Россией

63% вірять в перемогу, а проти виходу з Донбасу 85%. Виходить 22% просто хочуть гаситися заради процесу.
29.12.2025 16:00 Ответить
І в діда мороза.
29.12.2025 16:01 Ответить
Ну ясно, інфантилізм на марші. Що далі від фронту, то більше вірунів. Вони ще й досі вказав в Ялті вірять. Шкода, що КМІС посоромився провести опитування у Варшаві та центрах біженців по всій Європі. Там мінімум 100% вірять.
29.12.2025 16:06 Ответить
