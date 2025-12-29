63% українців вірять у перемогу країни у війні з Росією у 2025 році, - опитування
63% українців вірять у перемогу України, тоді як 22% у це не вірять.
Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
Порівняно із серпнем 2025 року, рівень віри громадян у перемогу знизився на 10% - із 73% до 63%. У грудні 2024 року в перемогу вірили 77% опитаних.
Регіональні показники демонструють значну різницю: найвищий рівень віри у перемогу спостерігається на заході країни (88%) та півдні (84,5%), дещо менше - у центрі (73%), а на сході України лише 55% вірять у перемогу, тоді як 45% - ні.
Топ коментарі
+15 Антананаріву
показати весь коментар29.12.2025 16:06 Відповісти Посилання
+12 Андрiй Мороз #612401
показати весь коментар29.12.2025 16:01 Відповісти Посилання
+12 Server #604306
показати весь коментар29.12.2025 16:14 Відповісти Посилання
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