УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11648 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 110 34

63% українців вірять у перемогу країни у війні з Росією у 2025 році, - опитування

мати,перемога,прапор,україна

63% українців вірять у перемогу України, тоді як 22% у це не вірять.

Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Порівняно із серпнем 2025 року, рівень віри громадян у перемогу знизився на 10% - із 73% до 63%. У грудні 2024 року в перемогу вірили 77% опитаних.

Регіональні показники демонструють значну різницю: найвищий рівень віри у перемогу спостерігається на заході країни (88%) та півдні (84,5%), дещо менше - у центрі (73%), а на сході України лише 55% вірять у перемогу, тоді як 45% - ні.

63% українців вірять у перемогу у війні з Росією

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частка українців, які вважають членство в НАТО найкращою гарантією безпеки, знизилась до 38%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (2214) перемога (499) війна в Україні (8738)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Ну ясно, інфантилізм на марші. Що далі від фронту, то більше вірунів. Вони ще й досі вказав в Ялті вірять. Шкода, що КМІС посоромився провести опитування у Варшаві та центрах біженців по всій Європі. Там мінімум 100% вірять.
показати весь коментар
29.12.2025 16:06 Відповісти
+12
І в діда мороза.
показати весь коментар
29.12.2025 16:01 Відповісти
+12
всі віруни повинні бути не передовій на фронті...
показати весь коментар
29.12.2025 16:14 Відповісти

Завантаження...

 
 