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Новини Членство України в НАТО
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Частка українців, які вважають членство в НАТО найкращою гарантією безпеки, знизилась до 38%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Членство в НАТО та гарантії безпеки: що кажуть українці?

Кількість громадян, як вважають вступ до НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки, знизилася з 55% до 38%.

Про це свідчать дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Зниження підтримки НАТО не супроводжується зростанням симпатій до позаблокового статусу як такого. Натомість спостерігається перерозподіл очікувань у бік альтернативних, менш амбітних або більш гнучких моделей безпеки", - зазначили соціологи.

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За рік помітно зросла частка тих, хто покладає надії на угоди про стратегічну оборонну співпрацю з окремими країнами-членами НАТО (з 9% до 15%).

Збільшилася також підтримка нейтрального статусу України, але за умови міжнародних гарантій безпеки (з 12% до 16%), а також варіанту, який передбачає ставку винятково на власні оборонні спроможності, навіть без зовнішніх гарантій (з 3% до 7%).

Членство в НАТО та гарантії безпеки: що кажуть українці?

"Ці зрушення свідчать не так про зміну ціннісних орієнтацій, як про зростання сумнівів щодо реалістичності швидкого вступу України до НАТО в умовах затяжної війни та неоднозначних сигналів від міжнародних партнерів", - підсумували автори дослідження.

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Методологія

Опитування проводилося із 5 по 16 грудня 2025 року.

Всього у ньому взяли участь 2 000 респондентів.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Автор: 

Демініціативи (81) НАТО (7335) опитування (2214) Центр Разумкова (204) членство в НАТО (1769)
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Топ коментарі
+8
Ох,як швидко пішла обробка українців "опитуваннями" та інфонографіками. Геть і не встигнеш спитати, в той час коли тебе самого ніхто ні про що не спитає. 🥴
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29.12.2025 16:00 Відповісти
+7
НАТО показало свою нікчемність і українці втратили інтерес до нікчемної структури.
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29.12.2025 15:56 Відповісти
+5
Пазітівниє блохери Банкової+ Мономарахфон. Їхній вплив на зе-лохторат.
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29.12.2025 16:07 Відповісти

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