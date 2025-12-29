Частка українців, які вважають членство в НАТО найкращою гарантією безпеки, знизилась до 38%, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Кількість громадян, як вважають вступ до НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки, знизилася з 55% до 38%.
Про це свідчать дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Зниження підтримки НАТО не супроводжується зростанням симпатій до позаблокового статусу як такого. Натомість спостерігається перерозподіл очікувань у бік альтернативних, менш амбітних або більш гнучких моделей безпеки", - зазначили соціологи.
За рік помітно зросла частка тих, хто покладає надії на угоди про стратегічну оборонну співпрацю з окремими країнами-членами НАТО (з 9% до 15%).
Збільшилася також підтримка нейтрального статусу України, але за умови міжнародних гарантій безпеки (з 12% до 16%), а також варіанту, який передбачає ставку винятково на власні оборонні спроможності, навіть без зовнішніх гарантій (з 3% до 7%).
"Ці зрушення свідчать не так про зміну ціннісних орієнтацій, як про зростання сумнівів щодо реалістичності швидкого вступу України до НАТО в умовах затяжної війни та неоднозначних сигналів від міжнародних партнерів", - підсумували автори дослідження.
Методологія
Опитування проводилося із 5 по 16 грудня 2025 року.
Всього у ньому взяли участь 2 000 респондентів.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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