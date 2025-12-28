Українські експерти вперше долучилися до відпрацювання механізмів Статті 5 НАТО, - Генштаб

Українські експерти JATEC вперше долучилися до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО на навчаннях LOYAL DOLOS 2025.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі навчань

Представники Спільного центру НАТО-України з аналізу, підготовки та освіти НАТО-Україна (JATEC) взяли участь у фінальній фазі навчання НАТО Loyal Dolos 2025 з оцінки бойових спроможностей підрозділу Альянсу.

"Уроки, винесені з війни Росії проти України, були інтегровані в сценарій, щоб підготувати військових до ведення бойових дій в умовах, що швидко змінюються. Українські експерти вперше були безпосередньо залучені до навчань НАТО такого типу", - розповіли у Генштабі.

Загалом у навчаннях взяли участь близько 1 500 військовослужбовців та цивільних фахівців у різних локаціях по всій Європі. Група управління, яка скеровувала захід зі Спільного центру підготовки об’єднаних сил у Бидгощі (Польща), забезпечила комплексний та реалістичний характер навчань.

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Старший національний представник України у JATEC, директор з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна полковник Валерій Вишнівський наголосив, що "участь українських експертів у навчаннях LOYAL DOLOS 2025, які є одним із ключових елементів підготовки НАТО відповідно до Статті 5 Північноатлантичного договору, має стратегічне значення для нас, оскільки вперше представники України були залучені до відпрацювання механізмів колективної безпеки Альянсу".

За його словами, це посприяло визнанню Північноатлантичною радою України як одного з найдосвідченіших учасників системи регіональної безпеки та розумінню важливості взаємодії із силами безпеки та оборони України.

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