Украинские эксперты впервые присоединились к отработке механизмов Статьи 5 НАТО, - Генштаб

Украинские эксперты JATEC впервые присоединились к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО на учениях LOYAL DOLOS 2025.

Детали учений

Представители Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию НАТО-Украина (JATEC) приняли участие в финальной фазе учений НАТО Loyal Dolos 2025 по оценке боевых способностей подразделения Альянса.

"Уроки, извлеченные из войны России против Украины, были интегрированы в сценарий, чтобы подготовить военных к ведению боевых действий в быстро меняющихся условиях. Украинские эксперты впервые были непосредственно вовлечены в учения НАТО такого типа", - рассказали в Генштабе.

Всего в учениях приняли участие около 1 500 военнослужащих и гражданских специалистов в различных локациях по всей Европе. Группа управления, которая руководила мероприятием из Объединенного центра подготовки объединенных сил в Быдгоще (Польша), обеспечила комплексный и реалистичный характер учений.

Старший национальный представитель Украины в JATEC, директор по имплементации программ Объединенного центра НАТО-Украина полковник Валерий Вишневский подчеркнул, что "участие украинских экспертов в учениях LOYAL DOLOS 2025, которые являются одним из ключевых элементов подготовки НАТО в соответствии со Статьей 5 Североатлантического договора, имеет стратегическое значение для нас, поскольку впервые представители Украины были привлечены к отработке механизмов коллективной безопасности Альянса".

По его словам, это способствовало признанию Североатлантическим советом Украины как одного из самых опытных участников системы региональной безопасности и пониманию важности взаимодействия с силами безопасности и обороны Украины.

